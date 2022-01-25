Интер намерен подписать защитника Аталанты

Миланский "Интер" может приобрести защитника "Аталанты" Робина Госенса. Об этом пишет Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы обсудили условия сделки. Руководство миланского клуба не смущают проблемы игрока со здоровьем.

В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу.