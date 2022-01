Стали известны детали возможного перехода Гозенса в Интер

Латераль "Аталанты" Робин Гозенс в скором времени перейдет в "Интер", сообщает La Gazetta Dello Sport. Игрок присоединится к команде Индзаги на правах аренды на полгода с правом выкупа.

#Tottenham are pushing to sign Luis #Diaz from #Porto. #Spurs have offered a contract until 2026 and reached an agreement in principle with the player. Now #THFC working to try to colse the deal with Porto. #transfers