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Стали известны детали возможного перехода Гозенса в Интер

Италия
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"Нерадзурри" намерены арендовать латераля "Аталанты"

Стали известны детали возможного перехода Гозенса в Интер

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Латераль "Аталанты" Робин Гозенс в скором времени перейдет в "Интер", сообщает La Gazetta Dello Sport. Игрок присоединится к команде Индзаги на правах аренды на полгода с правом выкупа.

Сообщается, что право выкупа за 30 миллионов(включая бонусы), при достижении определенных условий, станет обязательством.

Руководство "Интера" убедили характеристики игрока, считавшиеся идеальными для схемы 3-5-2, которой пользуется Индзаги.

В этом сезоне Гозенс провел 8 матчей за "Аталанту", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Немец травмирован с 29 ноября и станет доступен в феврале.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Симоне Индзаги Робин Гозенс
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Источник:
gazzetta.it

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