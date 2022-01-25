Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны детали возможного перехода Гозенса в Интер
"Нерадзурри" намерены арендовать латераля "Аталанты"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Латераль "Аталанты" Робин Гозенс в скором времени перейдет в "Интер", сообщает La Gazetta Dello Sport. Игрок присоединится к команде Индзаги на правах аренды на полгода с правом выкупа.
#Tottenham are pushing to sign Luis #Diaz from #Porto. #Spurs have offered a contract until 2026 and reached an agreement in principle with the player. Now #THFC working to try to colse the deal with Porto. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2022
Сообщается, что право выкупа за 30 миллионов(включая бонусы), при достижении определенных условий, станет обязательством.
Руководство "Интера" убедили характеристики игрока, считавшиеся идеальными для схемы 3-5-2, которой пользуется Индзаги.
В этом сезоне Гозенс провел 8 матчей за "Аталанту", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Немец травмирован с 29 ноября и станет доступен в феврале.
Популярное сейчас
- Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу
- Клуб Лиги 1 заинтересован в приобретении защитника Динамо - источник
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- ГегенБлессин. После Андрея Шевченко Дженоа ждет либо невиданный проект, либо быстрый провал
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО