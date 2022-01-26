Паника, любовь и голы. Нужен ли Марио Балотелли сборной Италии?

Впервые за 3.5 года и во второй раз за 7.5 лет Марио Балотелли вызван в сборную Италии. Сегодня он вместе с ней начнет трехдневные сборы в рамках подготовки к мартовским матчам плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022. Такое решение главного тренера Роберто Манчини шокировало, изумило итальянскую общественность. Учитывая страдания 31-летнего Марио в последние годы, его характер. Есть ли чему изумляться? Нужен ли он сборной?

Бесполезные годы

На Евро-2020 Италия прежде всего предстала сплоченным коллективом, Team Italia. Стоит ли включать в него этого антикомандного игрока? Которого капитан Джорджо Кьеллини в своей книге называл "плохим человеком, одним из тех, кто подводил команду, не уважал партнеров по команде. Он полностью заслужил отношение к нему. Я никогда не считал, что он входит даже в Топ-20 лучших форвардов мира".

В нынешнем сезоне он седьмой бомбардир турецкой лиги с восемью голами. По схеме "гол+пас" (11) нападающий "Аданы Демирспор" десятый. В предыдущем сезоне полгода был без команды, затем играл за "Монцу" из Серии Б. До этого был изгнан из аутсайдера Серии А "Брешии", за привычно плохое поведение, несерьезность, постоянные опоздания на тренировки. В итоге там он набрал вес до ста килограммов, и его даже не пускали на тренировки.

Владелец "Брешии" Массимо Челлино говорил: "Странный парень. Просто неуправляемый. Наш главный тренер позволял ему опаздывать и не тренироваться в полную силу. Мы думали, что он войдет в историю клуба. Форвард должен отвечать на поле, а не в соцсетях. Он немного анархист. И не способен бороться за выживание в Серии А. Для этого нужно жертвовать собой. Мы разочарованы". Если уж бешеный Челлино говорит о тебе, что ты странный и неуправляемый...





В последние годы он жаловался на расизм, безудержно тусил. Добавив в итальянские словари новый термин "balotellate", смысл которого - проблематичный бездельник. Нанес пять татуировок на лицо в честь BLM. Отбивался от обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Отбился, дело закрыли, посчитав, что его шантажировали. Футбол оставался в тени. В футболе он получил свою 13-ю красную карточку в карьере. Столько не набралось ни у Дженнаро Гаттузо, ни у Роя Кина, ни у Винни Джонса.

Полезные полгода

В Адане он вроде бы нашел себя. Вернул радость жизни. Его статистику там можно оценить и под другим углом. Девять голов и пять ассистов за 1309 игровых минут. То есть гол или ассист каждые 93. В начале января заболел коронавирусом, но вернулся и за восемь минут оформил гол и ассист. Он похудел, журналисты отмечают, что подвижен, не эгоистичен, даже отрабатывает в обороне. Первый в лиге по ударам в створ ворот и по воротам вообще за матч.

Эрдал Фернергиз из Hürriyet называет его "мировой звездой", "Супер Балотелли", "игроком, которого приятно видеть". "Он и бьет ракетами по воротам, и работает в обороне, и направляет игру, сохраняет команду живой. Он притягивает мяч будто магнитом". Причем особенно расцвел после прихода Винченцо Монтеллы. С ними новичок Высшего дивизиона, не игравший там 26 лет, идет четвертым, за смелый интенсивный футбол считается свежим ветром лиги.

Президент клуба Мурат Санджак обещал, что "Демирспор" станет второй командой для каждого турецкого болельщика. То есть будет играть в красивый футбол. Команда, которая, вообще-то, по популярности, по традициям, лишь вторая даже в родном городе, и вправду привлекет внимание. Она пятая по посещаемости после трех грандов и "Трабзонспора" с почти 11-ю тысячами за матч. Причем "Бешикташу" уступает лишь 3.5 тысячи.

Монтелла рассказывает, что сразу по приходу на пост главного тренера в начале сентября обещал Марио вернуть его в сборную. "В которую он всегда хотел вернуться". А теперь и говорят о переходе в стан одного из турецких грандов, причем Санджак требует не менее десяти миллионов евро. За игрока, который год назад был свободным агентом и не мог найти себе команду. А летом, если верить редким слухам, мог перейти в "Шахтер".

Санджак заявляет, что звездный подопечный еще ни разу не опоздал на тренировку и благотворно влияет на всю команду. "Он сделал Юнуса Юнусом, а Варгаса Варгасом. В одном из матчей он даже играл с температурой 39".

Вот только достаточно ли вообще-то неплохого полугодия в Серии Б и хорошего в турецкой лиге? Тем более, что Марио в каждом клубе начинает за здравие. В "Интере" сделал дубль уже во втором матче, а через две недели - еще один и против "Ювентуса". Забил семь голов в семи первых матчах за "Милан". В "Ницце" начал дублем, в марсельском "Олимпике" - голом после 20-ти минут и семью в десяти матчах. Проблемы наступали потом.

Он играл в Милане, то есть близко к родной Брешии. Затем уехал далеко в Ливерпуль. Затем - в Ниццу и Марсель, за границу, но откуда часто ездил домой. В "Ницце" он говорил, что нашел дом. Затем вернулся уже напрямую домой, в "Брешию". Его мать Сильвия (приемная) рассказала, что даже заплакала, узнав о переходе. В Монце также ожидал теплый прием от старых знакомых Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Но долго все это не длилось.

Теперь он вновь далеко от дома. Надолго ли поможет?

Больше логики, чем кажется

На самом деле логики в его приглашении больше, чем кажется. Манчини собрал в Коверчано 38 игроков, причем трех из Серии Б и еще трех из зоны вылета Серии А. Даже травмированных Бонуччи и Луку Пеллегрини не отпустил, держа их на тактических занятиях. Экспериментальнее состава не бывает. Чистых форвардов пятеро. Нет травмированного Андреа Белотти. При крайнем недостатке форвардов в Италии неужели Балотелли не может входить в шестерку лучших?

Кроме того, у него есть то, чего нет у юных Скамакки и Распадори, у новичка сборной Жоао Педро - опыт и умение забивать в больших матчах. Да даже у Чиро Иммобиле нет такого. От Чиро, от его контраста между сборной и почти двумя сотнями голов за "Лацио", уже просто устали. В него уже не верят. Манчини даже играл с "фальшивой девяткой". Он верит в Балотелли, забившего 14 голов в 36-ти матчах в сборной (у Чиро 15 в 54-ех, у Белотти 12 в 41-ом).

На крупных турнирах Марио в карьере забил больше (4), чем Иммобиле, Белотти, даже чем Филиппо Индзаги, Дель Пьеро, Лука Тони, Тотти, Пирло, Де Росси (Даниэле, опорник - лучший бомбардир сборной во всех турнирах с 2002-го года, что о многом говорит). У двух последних с Кубком Конфедераций также четыре гола. Но у Балотелли с этим турниром - целых шесть. На одном Евро ни один итальянец в истории не забивал больше, чем он (3).

Когда он вернулся в предыдущий раз, в 2018-ом году - в первом же матче забил, а во втором отдал ассист. Подтвердив реноме сильных дебютов. А именно это сейчас и нужно "адзурри". Быстрое возвращение, быстрые голы. Против Северной Македонии и затем против Португалии или Турции. Более далекое будущее сейчас не важно.

Ну и главный катализатор его приглашения - Манчини. Его первый тренер в "Интере".

Человек, всегда относившийся к нему как к сыну, всегда защищавший. Даже после того, как подрался с ним на тренировке в "Манчестер Сити". Как заявил Джулиано Рива из Gazzetta Dello Sport, "он изобрел Балотелли". Роберто заявлял, что готов позвать Бало на Евро-2020 даже из "Брешии", если продолжит хорошо играть. Тогда не продолжил. Но сейчас - кто знает.

Манчини не сдает своих. Он вызывает Сиригу, Флоренци, Кьеллини, Бернардески, даже когда они сразу после травм и в плохой форме, даже когда не играют за свои клубы. Он постоянно утешал Николо Дзаньоло во время его лечения от "крестов", заявлял, что сразу же вернет его в сборную, как только вернется на поле, и вернул. Team Italia, семейная атмосфера в сборной, благодаря которой и был выигран Евро, может благотворно повлиять и на Балотелли.

"Он остается прекрасным игроком в плане техники, " - заявляет тренер. "Ему всего 31 год, так что он должен быть на своем пике. Конечно, все, кто знает его, разочарованы тем, что не проявляет себя как способен в последние 5-6 лет. Но он способен вернуть уровень 2012-го года. Двери сборной открыты для всех". Сам Марио согласен. "Я хорошо играю и в хорошем настроении. В 31 год игра за сборную должна быть нормой, а отсутствие там - ненормальным".

Алессандро Неста воспринял его возвращение положительно и даже назвал достоянием итальянского футбола. А Фабио Капелло полностью полагается на решения Манчини.



Возвращение Балотелли - прежде всего паника. В Италии шокированы провалом Отбора на ЧМ. Ужасной реализацией. В четырех последних матчах (не считая слабой Литвы) против Швейцарии, Болгарии и Северной Ирландии были забиты лишь два мяча и смазаны два пенальти. Боятся не только самой катастрофы второго подряд невыхода на Чемпионат Мира, но и потери легенды, наследия победы на Евро. Потому срочно нужны его нюх на голы и уверенность в себе.

Ясно, что список 38-ми в январе и 26-ти в марте - совсем разные вещи. Но, возможно, нас ожидает Голливудская история.

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