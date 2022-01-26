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Итальянский журналист назвал потенциальную зарплату Влаховича в Ювентусе

Италия
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Итальянский журналист назвал потенциальную зарплату Влаховича в Ювентусе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, сколько будет получать сербский форвард Душан Влахович в туринском "Ювентусе". Напомним, нападающий "Фиорентины" в шаге от перехода в команду Массимилиано Аллегри.

По информации источника, руководство "бьянконери" собирается платить страйкеру в год 7 миллионов евро. О переходе 21-летнего футболиста должны объявить уже в ближайшее время.

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.

Читайте также"Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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