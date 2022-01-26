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Итальянский журналист назвал потенциальную зарплату Влаховича в Ювентусе
Целое состояние
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, сколько будет получать сербский форвард Душан Влахович в туринском "Ювентусе". Напомним, нападающий "Фиорентины" в шаге от перехода в команду Массимилиано Аллегри.
По информации источника, руководство "бьянконери" собирается платить страйкеру в год 7 миллионов евро. О переходе 21-летнего футболиста должны объявить уже в ближайшее время.
Dusan Vlahović deal. Juventus have offered him €7m net per season as salary, talks progressing with his agents on personal terms. ⚪️⚫️ #Vlahovic— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022
Juventus and Fiorentina have an agreement on €75m fee including add ons - gonna be a permanent transfer, no loan with buy option. pic.twitter.com/unnqy3IoBh
В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.
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