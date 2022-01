Итальянский журналист назвал потенциальную зарплату Влаховича в Ювентусе

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, сколько будет получать сербский форвард Душан Влахович в туринском "Ювентусе". Напомним, нападающий "Фиорентины" в шаге от перехода в команду Массимилиано Аллегри.

По информации источника, руководство "бьянконери" собирается платить страйкеру в год 7 миллионов евро. О переходе 21-летнего футболиста должны объявить уже в ближайшее время.

Dusan Vlahović deal. Juventus have offered him €7m net per season as salary, talks progressing with his agents on personal terms. ⚪️⚫️ #Vlahovic



Juventus and Fiorentina have an agreement on €75m fee including add ons - gonna be a permanent transfer, no loan with buy option. pic.twitter.com/unnqy3IoBh