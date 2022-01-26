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Слишком большая зарплата. Генрих Мхитарян почти наверняка покинет Рому
В июне заканчивается контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Трудовой договор Генриха Мхитаряна с итальянской "Ромой" истекает летом 2022 года. Как сообщает издание La Repubblica, "джаллоросси" отпустят игрока после трех лет в столичной команде.
33-летний армянский футболист, который присоединился к "Роме" в 2019 году и на данный момент забил за "волков" 27 голов и сделал 26 результативных передач, обновил контракт на один сезон год назад.
Клуб начнет искать подходящую замену перед уходом Мхитаряна в качестве свободного агента. Немалая зарплата нападающего в размере 3 миллионов евро — еще одна причина для расставания с Генрихом.
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