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Слишком большая зарплата. Генрих Мхитарян почти наверняка покинет Рому

Италия
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В июне заканчивается контракт

Слишком большая зарплата. Генрих Мхитарян почти наверняка покинет Рому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Трудовой договор Генриха Мхитаряна с итальянской "Ромой" истекает летом 2022 года. Как сообщает издание La Repubblica, "джаллоросси" отпустят игрока после трех лет в столичной команде.

33-летний армянский футболист, который присоединился к "Роме" в 2019 году и на данный момент забил за "волков" 27 голов и сделал 26 результативных передач, обновил контракт на один сезон год назад.

Клуб начнет искать подходящую замену перед уходом Мхитаряна в качестве свободного агента. Немалая зарплата нападающего в размере 3 миллионов евро — еще одна причина для расставания с Генрихом.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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Источник:
romapress.net

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