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Главный претендент на вылет из Серии А хочет подписать экс-форварда Челси и Атлетико

Италия
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Сюрреализм

Главный претендент на вылет из Серии А хочет подписать экс-форварда Челси и Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство футбольного клуба "Салернитана" добавило в свой шорт-лист две цели. Боссы аутсайдера чемпионата Италии хотят пригласить в первую команду бывшего нападающего "Челси" и "Атлетико" Диего Косту. 33-летний бразилец – свободный агент, его последний клубом был "Атлетико Минейро".

Если "морские коньки" не смогут подписать бывшего игрока лондонцев, то переключат свое внимание на более молодого футболиста. Речь идет о 20-летнем соотечественника Косты – Каю Жоржи из "Ювентуса".

"Салернитана" замыкает турнирную таблицу Серии А (10 очков). Также в зоне вылета пребывают "Дженоа" (13) и "Кальяри" (17).

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В статье: Ювентус (Турин) Диего Коста Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Салернитана Каю Жоржи
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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