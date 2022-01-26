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Главный претендент на вылет из Серии А хочет подписать экс-форварда Челси и Атлетико
Сюрреализм
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство футбольного клуба "Салернитана" добавило в свой шорт-лист две цели. Боссы аутсайдера чемпионата Италии хотят пригласить в первую команду бывшего нападающего "Челси" и "Атлетико" Диего Косту. 33-летний бразилец – свободный агент, его последний клубом был "Атлетико Минейро".
Если "морские коньки" не смогут подписать бывшего игрока лондонцев, то переключат свое внимание на более молодого футболиста. Речь идет о 20-летнем соотечественника Косты – Каю Жоржи из "Ювентуса".
"Салернитана" замыкает турнирную таблицу Серии А (10 очков). Также в зоне вылета пребывают "Дженоа" (13) и "Кальяри" (17).
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