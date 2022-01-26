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Ливерпуль ведет переговоры с Дибалой

Италия
(1 голосов)

Футболист может бесплатно достаться английскому клубу

Ливерпуль ведет переговоры с Дибалой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ливерпуль" вышел на контакт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибала. Английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через полгода. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Туринский клуб предложил игроку новый договор, но стороны не могут сойтись по финансовым условиям.

В нынешнем сезоне Дибала провел за "Ювентус" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Пауло Дибала
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zafo87
26.01.2022 в 17:34
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