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Ливерпуль ведет переговоры с Дибалой
Футболист может бесплатно достаться английскому клубу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ливерпуль" вышел на контакт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибала. Английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через полгода. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.
Туринский клуб предложил игроку новый договор, но стороны не могут сойтись по финансовым условиям.
В нынешнем сезоне Дибала провел за "Ювентус" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.
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