Ливерпуль ведет переговоры с Дибалой

"Ливерпуль" вышел на контакт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибала. Английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает через полгода. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Туринский клуб предложил игроку новый договор, но стороны не могут сойтись по финансовым условиям.

В нынешнем сезоне Дибала провел за "Ювентус" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.