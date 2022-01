Переход Артура в Арсенал срывается

Высшее руководство "Арсенала" не готово идти на условия "Ювентуса" по аренде полузащитника Артура Мело, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Туринцы хотят отдать игрока в Англию на 18 месяцев, а "гуннеры" рассчитывают всего на 6.

???? Arsenal chances of Arthur loan diminishing. They want him until summer, Juventus want 18 months. Edu & Cherubini eventually aligned on 18 months + buy option at ~€40m but #AFC hierarchy reluctant. As things stand it’s not happening @TheAthleticUK #Juve https://t.co/VfOZrDj8TR