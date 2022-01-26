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Переход Артура в Арсенал срывается

Италия
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Ювентус хочет надолго избавиться от бразильца

Переход Артура в Арсенал срывается

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Высшее руководство "Арсенала" не готово идти на условия "Ювентуса" по аренде полузащитника Артура Мело, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Туринцы хотят отдать игрока в Англию на 18 месяцев, а "гуннеры" рассчитывают всего на 6.

Сообщается, что сначала клуб согласился на 18-месячную аренду, при условии возможности выкупа игрока за 40 миллионов евро, но позже высшее руководство заблокировало сделку.

Сейчас сделка ближе к срыву.

В этом сезоне Артур провел за "Ювентус" 15 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 25 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Артур Мело
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