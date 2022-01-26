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Переход Артура в Арсенал срывается
Ювентус хочет надолго избавиться от бразильца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Высшее руководство "Арсенала" не готово идти на условия "Ювентуса" по аренде полузащитника Артура Мело, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Туринцы хотят отдать игрока в Англию на 18 месяцев, а "гуннеры" рассчитывают всего на 6.
???? Arsenal chances of Arthur loan diminishing. They want him until summer, Juventus want 18 months. Edu & Cherubini eventually aligned on 18 months + buy option at ~€40m but #AFC hierarchy reluctant. As things stand it’s not happening @TheAthleticUK #Juve https://t.co/VfOZrDj8TR— David Ornstein (@David_Ornstein) January 26, 2022
Сообщается, что сначала клуб согласился на 18-месячную аренду, при условии возможности выкупа игрока за 40 миллионов евро, но позже высшее руководство заблокировало сделку.
Сейчас сделка ближе к срыву.
В этом сезоне Артур провел за "Ювентус" 15 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 25 миллионов евро.
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