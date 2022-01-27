Бывший мэр Флоренции о Влаховиче: Переход в Ювентус? Сегодня день траура

Экс-мэр Флоренции и бывший бывший председатель Совета министров Италии Маттео Ренци высказался о возможном трансфере нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в "Ювентус". "Мне было 15, когда продали Баджо", – приводит его слова ANSA.

– "Фиорентина" – это донор "Ювентуса"?

– А мы в прямом эфире или можно выругаться?

Челата, не шути про Влаховича, я и из себя могу выйти. Давай поговорим про выборы президента или что-нибудь еще, только не надо меня напрягать, сегодня день траура.

Мне было 15 лет, когда продали Роберто Баджо. Хватит, ребята. Почему "Фиорентина" отдает всех "Ювентусу"? Бернардески, Кьезу... Отпускайте их тогда уж в другие клубы, – ответил Ренци.

В этом сезоне Влахович провел 24 матча за "фиалок", забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 миллионов евро.