  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший мэр Флоренции о Влаховиче: Переход в Ювентус? Сегодня день траура
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший мэр Флоренции о Влаховиче: Переход в Ювентус? Сегодня день траура

Италия
(1 голосов)

Маттео Ренци большой фанат "Фиорентины"

Бывший мэр Флоренции о Влаховиче: Переход в Ювентус? Сегодня день траура

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-мэр Флоренции и бывший бывший председатель Совета министров Италии Маттео Ренци высказался о возможном трансфере нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в "Ювентус". "Мне было 15, когда продали Баджо", – приводит его слова ANSA.

– "Фиорентина" – это донор "Ювентуса"?

– А мы в прямом эфире или можно выругаться?

Челата, не шути про Влаховича, я и из себя могу выйти. Давай поговорим про выборы президента или что-нибудь еще, только не надо меня напрягать, сегодня день траура.

Мне было 15 лет, когда продали Роберто Баджо. Хватит, ребята. Почему "Фиорентина" отдает всех "Ювентусу"? Бернардески, Кьезу... Отпускайте их тогда уж в другие клубы, – ответил Ренци.

В этом сезоне Влахович провел 24 матча за "фиалок", забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Маттео Рензи Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ansa.it

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...