Милан подписал форварда Црвены Звезды

Нападающий Марко Лазетич перешел из "Црвены Звезды" в "Милан", пишет официальный сайт итальянского клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

18-летний серб в текущем сезоне провел 14 матчей за "Црвену" в чемпионате страны и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.