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Милан подписал форварда Црвены Звезды

Италия
(1 голосов)

Контракт рассчитан на 4 года

Милан подписал форварда Црвены Звезды

Фото: Твиттер Милана

Новина українською

Нападающий Марко Лазетич перешел из "Црвены Звезды" в "Милан", пишет официальный сайт итальянского клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

18-летний серб в текущем сезоне провел 14 матчей за "Црвену" в чемпионате страны и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.

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В статье: Црвена Звезда (Белград) Милан Марко Лазетич
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Комментарии (1)
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Mike7 (Рівне)
27.01.2022 в 17:29
За 14 матчів усього 1 гол))
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