Италия
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Милан подписал форварда Црвены Звезды
Контракт рассчитан на 4 года
Фото: Твиттер Милана
Нападающий Марко Лазетич перешел из "Црвены Звезды" в "Милан", пишет официальный сайт итальянского клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
18-летний серб в текущем сезоне провел 14 матчей за "Црвену" в чемпионате страны и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.
Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.
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Комментарии (1)
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Mike7 (Рівне)
27.01.2022 в 17:29
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