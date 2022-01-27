Ювентус рассматривает возможность подписать Жоржиньо

"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Челси" Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport. У лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА в 2023 истекает соглашение с "синими".

Сообщается, что в Турине также присматриваются к кандидатуре Френки де Йонга, которого может продать "Барселона", чтобы позволить себе более практичные трансферы.

Отмечается, что прямых контактов между клубами пока не было.

В этом сезоне Жоржиньо провел 29 матчей за "Челси", забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.