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Ювентус рассматривает возможность подписать Жоржиньо
Также присматриваются ко Френки де Йонгу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Челси" Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport. У лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА в 2023 истекает соглашение с "синими".
Сообщается, что в Турине также присматриваются к кандидатуре Френки де Йонга, которого может продать "Барселона", чтобы позволить себе более практичные трансферы.
Отмечается, что прямых контактов между клубами пока не было.
В этом сезоне Жоржиньо провел 29 матчей за "Челси", забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.
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