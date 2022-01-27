Официально: Робин Гозенс присоединился к Интеру

Полузащитник "Аталанты" и сборной Германии Робин Гозенс перешел в "Интер", сообщают миланские клубные медиа. Аренда на полгода с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

Соглашение с зарплатой в 2.5 миллиона евро подписано до 2026 года.

В этом сезоне Гозенс провел 8 матчей за "Аталанту", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Немец травмирован с 29 ноября и станет доступен в феврале.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 35 миллионов евро.