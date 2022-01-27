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Официально: Робин Гозенс присоединился к Интеру
Серьезное усиление под плей-офф ЛЧ
Фото: twitter.com/Inter / Автор: неизвестен
Полузащитник "Аталанты" и сборной Германии Робин Гозенс перешел в "Интер", сообщают миланские клубные медиа. Аренда на полгода с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.
???? | ANNUNCIO— Inter ???????????? (@Inter) January 27, 2022
Robin Gosens è dell'Inter! ⚫️????
???? https://t.co/o9D1w5V7qT#WelcomeRobin #IMInter pic.twitter.com/PkQENznjNB
Соглашение с зарплатой в 2.5 миллиона евро подписано до 2026 года.
В этом сезоне Гозенс провел 8 матчей за "Аталанту", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Немец травмирован с 29 ноября и станет доступен в феврале.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 35 миллионов евро.
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