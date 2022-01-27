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Официально: Робин Гозенс присоединился к Интеру

Италия
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Серьезное усиление под плей-офф ЛЧ

Официально: Робин Гозенс присоединился к Интеру

Фото: twitter.com/Inter / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Аталанты" и сборной Германии Робин Гозенс перешел в "Интер", сообщают миланские клубные медиа. Аренда на полгода с обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

Соглашение с зарплатой в 2.5 миллиона евро подписано до 2026 года.

В этом сезоне Гозенс провел 8 матчей за "Аталанту", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Немец травмирован с 29 ноября и станет доступен в феврале.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Робин Гозенс
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