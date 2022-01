Итальянский Супермен. Сегодня отмечает День рождения Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон родился 28 января 1978-го (Каррара, Тоскана). Признается одним из лучших вратарей всех времен. Является рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Капитан "Пармы" провел в сумме более 1000 профессиональных матчей. Буффон – воспитанник "крестоносцев", в этом клубе он начинал карьеру и сейчас там ее заканчивает. Также защищал цвета "Ювентуса" (19 кампаний) и "Пари Сен-Жермен" (сезон-2018/19).

#Happybirthday to the greatest keeper of all time! ????????????#Buffon pic.twitter.com/NjQet0AQ5y