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Итальянский Супермен. Сегодня отмечает День рождения Джанлуиджи Буффон

Италия
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Легендарный Джиджи

Итальянский Супермен. Сегодня отмечает День рождения Джанлуиджи Буффон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Джанлуиджи Буффон родился 28 января 1978-го (Каррара, Тоскана). Признается одним из лучших вратарей всех времен. Является рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Капитан "Пармы" провел в сумме более 1000 профессиональных матчей. Буффон – воспитанник "крестоносцев", в этом клубе он начинал карьеру и сейчас там ее заканчивает. Также защищал цвета "Ювентуса" (19 кампаний) и "Пари Сен-Жермен" (сезон-2018/19).

Со сборной Италии Джанлуиджи выиграл чемпионат мира-2006, стал вице-чемпионом Европы-2012. По признанию многих экспертов, в трофейном шкафу Буффона явно не хватает только одного трофея – Лиги чемпионов.

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