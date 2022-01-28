Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко

Нападающий "Милана" Оливье Жиру опубликовал пост в своем Instagram, посвятив его экс-наставнику сборной Украины и "Дженоа" Андрею Шевченко. 35-летний француз еще с детства болел за "россонери", а любимым его футболистом в составе "красно-черных" был украинец.

"Когда-то моим любимым игроком был нападающий "Милана" Андрей Шевченко. Жизнь предоставила мне возможность встретиться с ним несколько раз. И носить ту же футболку, что и он. Жизнь прекрасна, все может случиться: только верь в это", - написал Жиру в своем Іnstagram.