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Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко

Италия
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Украинец был его кумиром еще с детства

Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру опубликовал пост в своем Instagram, посвятив его экс-наставнику сборной Украины и "Дженоа" Андрею Шевченко. 35-летний француз еще с детства болел за "россонери", а любимым его футболистом в составе "красно-черных" был украинец.

"Когда-то моим любимым игроком был нападающий "Милана" Андрей Шевченко. Жизнь предоставила мне возможность встретиться с ним несколько раз. И носить ту же футболку, что и он. Жизнь прекрасна, все может случиться: только верь в это", - написал Жиру в своем Іnstagram.

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В статье: Андрей Шевченко Оливье Жиру Милан
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