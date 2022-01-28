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В шаге от перехода в Ювентус. Лидер Фиорентины прилетел в Турин на медосмотр
Назад во Флоренцию дороги нет
Juventus
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович в ближайшие часы станет игроком "Ювентуса". В день своего 22-летия серб прибыл в медицинский центр "бьянконери", чтобы пройти осмотр под руководством врачей. Пресс-служба "Ювентуса" уже поприветствовала форварда, сделав несколько фото и написав:
"Доброе утро, Душан!"
Ожидается, что зарплата Влаховича в год составит 7 миллионов евро, а "Фиорентина" получит за Душана 70 миллионов евро плюс еще 5 миллионов потенциально бонусами.
В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.
Morning, Dušan! ????☀️ pic.twitter.com/E7ogVe2QmG— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
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