В шаге от перехода в Ювентус. Лидер Фиорентины прилетел в Турин на медосмотр

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович в ближайшие часы станет игроком "Ювентуса". В день своего 22-летия серб прибыл в медицинский центр "бьянконери", чтобы пройти осмотр под руководством врачей. Пресс-служба "Ювентуса" уже поприветствовала форварда, сделав несколько фото и написав:

"Доброе утро, Душан!"

Ожидается, что зарплата Влаховича в год составит 7 миллионов евро, а "Фиорентина" получит за Душана 70 миллионов евро плюс еще 5 миллионов потенциально бонусами.

В текущей кампании форвард сборной Сербии сыграл за "фиалок" 24 поединка во всех соревнованиях и забил 20 мячей, также он отдал 2 голевых паса на своих партнеров.