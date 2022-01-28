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Ювентус отказался продавать Бентанкура в Астон Виллу
Англичане готовы были отдать за игрока 20 миллионов фунтов
Фото: ФК Ювентус
"Ювентус" отказался продавать полузащитника Родриго Бентанкура в "Астон Виллу", пишет Sky Sports.
По информации источника, туринская команда отклонила предложение бирмингемцев в размере 20 миллионов фунтов за 24-летнего уругвайца. Сообщается, что "Ювентус" хочет продать игрока дороже, поскольку 30 процентов от сделки должен получить предыдущий клуб футболиста, "Бока Хуниорс".
В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 26 матчей за "Ювентус", на его счету 3 результативных передачи.
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