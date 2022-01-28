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Мертенс получил два предложения из МЛС

Италия
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Форвард может сменить клубную прописку

Мертенс получил два предложения из МЛС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в МЛС. Два клуба из Америки предложили выгодные контракты 34-летнему бельгийцу, пишет инсайдер Николо Скира.

Сейчас Мертенс зарабатывает в Италии 4,5 миллиона евро в год (еще около 1 миллиона в виде бонусов). Он ведет переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом, но клуб из Неаполя предлагает ему только 2,5 миллиона по новому контракту.

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В текущем сезоне нападающий провел за "Наполи" 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. "Наполи" идет на втором месте в Серии А отставая от "Ювентуса" на 4 очка, при этом у нерадзурри один матч в запасе.

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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