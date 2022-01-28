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Астон Вилла хочет купить полузащитника Ювентуса
Бирмингемцы продолжают усиливаться интересными именами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Астон Вилла" пытается завершить сделку по подписанию полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает журналист Николо Скира. Англичане предлагают 20 миллионов евро + бонусы.
#AstonVilla pushing to sign Rodrigo #Bentancur from #Juventus. As anticipated last week #Villans have offered €20M + bonuses to #Juve and are confident to reach an agreement. For the midfielder ready a contract until 2026 (€3,5M/year). #transfers #AVFC https://t.co/tzEBdrAITY— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2022
Для полузащитника подготовлен контракт до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
В этом сезоне уругвайский хавбек 25 раз выходил на поле за "Ювентус" и отличился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Родриго в 25 миллионов евро.
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