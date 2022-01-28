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Астон Вилла хочет купить полузащитника Ювентуса

Италия
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Бирмингемцы продолжают усиливаться интересными именами

Астон Вилла хочет купить полузащитника Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Астон Вилла" пытается завершить сделку по подписанию полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает журналист Николо Скира. Англичане предлагают 20 миллионов евро + бонусы.

Для полузащитника подготовлен контракт до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне уругвайский хавбек 25 раз выходил на поле за "Ювентус" и отличился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Родриго в 25 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Родриго Бентанкур
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