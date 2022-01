Астон Вилла хочет купить полузащитника Ювентуса

"Астон Вилла" пытается завершить сделку по подписанию полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает журналист Николо Скира. Англичане предлагают 20 миллионов евро + бонусы.

#AstonVilla pushing to sign Rodrigo #Bentancur from #Juventus. As anticipated last week #Villans have offered €20M + bonuses to #Juve and are confident to reach an agreement. For the midfielder ready a contract until 2026 (€3,5M/year). #transfers #AVFC https://t.co/tzEBdrAITY