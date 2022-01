Начало эры пост-Роналду или очередной провал? Ожидания от Душана Влаховича в Ювентусе заоблачные

Вчера вечером 14 первых новостей на сайте туринского Tuttosport прямо касались Душана Влаховича. На римском Corriere Dello Sport, не очень любящем "Ювентус", таких было 12. Оба назвали пятницу "Днем Влаховича", и далеко не только они. По всеобщему мнению, с этим подписанием в клубе, а то и в итальянской лиге, началась новая эра. "Эра пост-Роналду", которую вскоре вполне могут переименовать в честь серба. Зависит от него, от его игры. В чем же причина такого ажиотажа?

Откуда деньги?

Прежде всего, следует заявить, что в стане туринского гранда запаниковали. О Душане они говорят еще с лета, после прямых заявлений руководства "Фиорентины" в октябре о том, что уходит, разговоры усилились. Но до середины января шансы на его переход именно в этом месяце были невелики. Давили как раз клубы из Англии. Ужасающее выступление атаки "Юве" в матче против "Милана" с нулем ударов в створ ворот, угроза потери Лиги Чемпионов включили сигнализацию.

Можно отметить и другой катализатор трансфера. Ещё три года назад Андреа Аньелли призывал "найти следующего Криштиану Роналду, только 20-летнего". Влаховичу вчера исполнилось 22. В проект омоложения клуба вместе с Де Лихтом, Лукой Пеллегрини, МакКенни, Локателли, Кулушевски, Кьезой серб вписывается идеально.

Откуда деньги у клуба, убыток которого в предыдущем сезоне составил 210 миллионов евро? Уход Роналду в конце августа избавил от его зарплаты, но не лишил дохода от его футболок. Ныне "Юве" пятый в Европе по продажам футболок с 1.42 миллиона, опережая "Барселону", "Челси", ПСЖ, "Манчестер Сити", всех итальянцев. В следующем сезоне вряд ли такое будет. Также месяц назад капитализация клуба была увеличена на 400 миллионов евро, из которых 80 были выделены на трансферы.

Конечно, ясно, что эти 400 миллионов вновь вытащены из кармана семьи Аньелли и ее и без того убыточных предприятий. А клубу летом еще и доплачивать за Кьезу и Локателли. Но в городе Турине и в Италии у семьи и у клуба особые привилегии. К тому же, в клубе собираются урезать новые контракты игроков на 15 процентов (потому Пауло Дибала на пути прочь), отчаянно пытаются избавиться от Кулушевски, Артура, Рэмзи, летом будут продавать за большие деньги Де Лихта.

Fake it until you make it. Притворяйся, скрывай, обманывай, выполняй бухгалтерские трюки, пока не получится. А после нас - хоть потоп. Так сейчас работают в Топ-клубах при попустительстве ФИФА и УЕФА.

Летом, осенью, зимой "Ювентус" предлагал "Фиорентине" различные бухгалтерские трюки вроде аренды с последующим выкупом, расписыванием на 4-5 платежей, пытался снизить цену. Разумеется, флорентийцы отказывались. И дождались. После "Милана" трюки закончились. 70 миллионов евро тремя платежами, плюс 11.6 миллионов платежей солидарности, плюс 10 миллионов бонусов - вместе с зарплатой Душана в семь миллионов нетто в год цена всей операции может дойти до 150-ти.

Все довольны

Этот трансфер уже второй в истории внутри Италии после перехода Гонсало Игуаина из "Наполи" в "Ювентус", четвертый в истории "Юве" после Криштиану Роналду, Игуаина и Де Лихта, третий зимний в истории во всем мире после Коутиньо и Ван Дейка. Уже тем самым он становится историческим, эпохальным. Так его и ощущают пресса и болельщики. Tuttosport назвал "шоковой терапией против посредственности". "Юве" туда скатывался, даже стал объектом насмешек. Теперь должен пойти наверх.

Довольны должны быть все. Влахович, называющий себя болельщиком "Ювентуса" с детства (правда, в "Фиорентине" о таком молчал). Он заблокировал любые сделки с АПЛ и добился своего. Его агенты получат 11-15 миллионов евро. "Фиалки", рисковавшие потерять его бесплатно через полтора года, получили большую сумму и избавились от игрока, не хотевшего оставаться, сеявшего смуту. Ну а "зебрам", лишь 11-ой атаке Серии А, лучший бомбардир этой лиги был нужен как воздух.

Недовольны, смертельно обижены болельщики "Фиорентины". После переходов своих бывших любимцев Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы в стан злейшего врага они получили ещё один удар. От игрока, признававшегося в любви к клубу и желании вернуть его в Еврокубки. Баннеры в городе о "дерьмовом горбуне" ("горбуны" - презрительная кличка жителей Турина), "цыгане" (так в Италии оскорбляют выходцев с Балкан) о многом говорят.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что "в эфире, потому попытается избежать нецензурной лексики", говорил о "дне траура" в городе, вспоминал о том, что был среди протестующих против перехода Баджо (тогда чуть не разгромили город). Нынешний мэр города Дарио Нарделла говорил о "лишнем доказательстве отделения современного футбола от болельщиков, от аутентичности, от романтики".

Чем их утешить? Кроме полученных на развитие клуба денег? Тем, что после лет страданий клуб вернулся в борьбу за Еврокубки, что владелец Рокко Коммиссо располагает средствами и не боится вкладывать их. Что уже в январе выложил/ит более 30-ти миллионов евро на трансферы, привел/ведет форвардов Пьонтека из "Герты", Кабрала из "Базеля". Коммиссо способен со временем построить клуб, из которого не захотят уходить.

Кунг-фу и стоматология

Ну а теперь главный вопрос. Способен ли Влахович оправдать вложения, стать лидером нового золотого поколения "Ювентуса"? Для начала хотя бы поднять его до конца сезона на одно место, в зону Лиги Чемпионов? Шестая команда по ударам по воротам лишь 11-ая по голам и вторая (то есть почти худшая) по числу ударов мимо ворот. Здесь явно нужен форвард получше Альваро Мораты, который бомбардиром не был и не будет. А у Душана в этом сезоне 20 голов в 24-ех матчах лиги и Кубка.

41, если добавить сезон 2020/21. 38 голов в лиге за это время, больше, чем у кого-либо. 33 гола в лиге в 2021-ом году, то есть третье место в истории Серии А по голам в календарном и первое за последние 70 лет. Среди родившихся в 2000-ом году и позже в лигах Топ-5 лишь он и Эрлинг Холанд забивают столько. Оба очень похожи своим хладнокровием перед воротами. Они не ищут удары со всей силы, а выверенно посылают мяч в заранее выбранное место ворот, обычно низом.

Более 90-та процентов голов серб забивает из пределов штрафной. Но при этом он мобильный, техничный трудолюбивый игрок, опускающийся в глубину и помогающий команде. Идеальная современная "девятка". В начале карьеры он слишком полагался на дриблинг, слишком брал игру на себя из глубины, но исправился. Официальный сайт "Ювентуса" отмечает и технику, и хладнокровие перед воротами, и мощь, и качество, называет его "силой природы, идеальным центрфорвардом". Есть за что.

Он много работает в тренажерном зале, после тренировок на поле, особенно тренируя удары слабой правой ногой и головой, в которых есть что улучшать. Он пробивает пенальти и продолжает даже после промахов. Забил 12 подряд, прежде, чем промахнулся против "Дженоа". В "Фиорентине" он ходил хвостом за Франком Рибери и заявляет, что многому у него научился. Его называют "сербским Златаном", и он такой же перфекционист, как и его кумир.

Как и Ибра, он занимается восточными единоборствами (кунг-фу), особо упирая на укрепление приводящих мышц и пластичность. Там, как и в семье, научился и вести себя. "Мой отец всегда говорил мне, что после матчей, вне зависимости от результата, нужно пожать руки всем соперникам и арбитрам". Он заявляет, что часто смотрит видео с Ван Бастеном и Батистутой, учась у них. При этом думает не только о футболе. Когда ещё не знал, останется ли в спорте, начал учиться на дантиста.

"На моем уровне любая деталь очень важна. Я очень внимательно отношусь к питанию и рутине тренировок. Я люблю, когда тренер всегда вплотную к тебе, когда исправляет малейшую ошибку. Только так можно прогрессировать".

Будет ли эра?

"Экстраординарное приобретение. Страшный тандем с Дибалой", - заявляет экс-форвард "Фиорентины" Абель Бальбо. "Он полноценный форвард, агрессивный, забивает любым путем". "Лучший молодой игрок в мире вместе с Холандом и Мбаппе. Он другой, эволюционировавшая "девятка" - и физически мощный, и динамичный" (Джанлуиджи Буффон). "Смесь Давида Трезеге и Златана" (Никола Легротталье). "Невероятная сделка "Ювентуса". Этот игрок сделал себя сам и способен сделать других лучше" (Збигнев Бонек).

"Будущее принадлежит ему. Он станет абсолютным чемпионом планетарного уровня. Невероятная ментальная сила и энергия. Он никогда не доволен, абсолютный перфекционист, всегда работает как сумасшедший" (Сергей Милинкович-Савич). "Он сверхмотивирован. Я практически должен был выталкивать его с поля после тренировок, иначе он оставался бы там часами" (Чезаре Пранделли). "В 21 год он вел себя будто ему 30. Его точно ожидает феноменальная карьера" (тренер сборной Сербии Драган Стойкович).

Впрочем, успех вовсе не обеспечен. Мегатрансферы Роналду, Игуаина, Де Лихта в "Юве" не оправдали себя, как и, правду говоря, большинство мегатрансферов в мире. Давление с требованием стать новым Иброй и преемником Роналду (он даже взял седьмой номер, и "Ювентус" приветствовал его аббревиатурой DV7) огромно и будет лишь возрастать. Ждать не будут. Он лишь год и месяц забивает в бешеном темпе, до этого же играл крайне нестабильно и выглядел не готовым к большой игре.

Любитель дорогих авто может завязнуть в империи Феррари. Нынешний состав "Ювентуса" даже с ним слишком слаб для свершений, и не факт, что найдутся деньги на усиление. Массимилиано Аллегри в плане обучения и использования игроков атаки, прямо говоря, далеко не лучший тренер. А руководство клуба в последние годы лишь ошибается, в том числе и в трансферах. Не может же он вытянуть в одиночку!

Остается лишь увлеченно следить за эрой Влаховича в "Ювентусе". Будет ли вообще эра?

Фото - Getty Images