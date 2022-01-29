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Фиорентина официально представила замену Влаховичу

Италия
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За нападающего заплатили в пять раз меньше, чем выручили за Душана

Фиорентина официально представила замену Влаховичу

Фейсбук Фіорентини/Автор невідомий

Новина українською

Вчера, 28 января, официально было объявлено о трансфере нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в "Ювентус". "Фиалки" сразу же нашли ему замену, пригласив бразильского нападающего "Базеля" Артура Кабрала.

Трансфер обошелся итальянцам в 14 миллионов евро. В то же время Влахович был продан за 70 млн евро.

Не сообщается, на какой именно срок был подписан контракт. Бразилец выбрал себе футболку с номером девять.

В первой части сезона на счету Кабрала было 27 голов и восемь ассистов в 31 матче. В том числе он отличился 17 (13+4) результативными действиями в Лиге Конференций за 12 игр.

"Базель" – первый европейский клуб для Артура. В составе швейцарцев он провел 106 матчей за 2,5 сезона. До этого нападающий выступал за бразильские "Сеару" и "Палмейрас".

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович Артур Кабрал
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