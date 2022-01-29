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Ювентус хочет купить опытного швейцарского полузащитника
Команда хочет усилить среднюю линию
Фото: imago images
Итальянский "Ювентус" собирается подписать хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Денниса Закариа. Клуб Аллегри планирует это сделать еще до закрытия январского трансферного окна.
Туринцы предложили 7 миллионов и бонусы за 25-летнего швейцарца. Такая небольшая сумма объясняется тем, что летом текущего года контракт игрока с "Боруссией" закончится, и он станет свободным агентом. Следовательно, продав Закариа в январе, немцы могут получить хотя бы какие-то деньги.
Кроме этого, сообщается, что в случае подписания футболиста "Ювентус" избавится от одного из полузащитников. Речь идет либо о Родриго Бентанкуре, либо об Артуре Мело.
В сезоне-2021/22 Закария провел 18 матчей за "Боруссию". На его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt щценивает Денниса в 27 млн евро.
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