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Кассано: Влахович - это рискованное вложение как для Юве, так и для игрока
Антонио скептически настроен к новому большому трансферу "зебр"
Бывший итальянский форвард Антонио Кассано прокомментировал трансфер Душана Влаховича из "Фиорентины" в туринский "Ювентус".
"Аньелли сделал сенсационный ход, которого никто не ожидал, но я уверен, что Аллегри не изменит манеру игры. Игра будет оставаться точно такой же, "Ювентус" с Аллегри на тренерской скамье останется таким же.
Правильный ли выбор сделал Влахович? На мой взгляд, он сделал поразительно неправильный выбор. Ему нужен был промежуточный шаг – например, такая команда, как "Арсенал", "Тоттенхэм", та же "Севилья", которая взяла Марсьяля.
Влахович может стать сильным игроком, но это рискованный шаг, потому что ему нужно демонстрировать нечто большее, чем он демонстрировал в "Фиорентине".
У них будут небольшие трудности, в том числе из-за того, что "Юве" очевидно плохо играет. Более того, я не вижу, чтобы он хорошо вписывался в среду "Юве", я сам пришел к этой мысли. Короче говоря, это рискованное вложение как для "Юве", так и для игрока", – сказал Кассано.
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