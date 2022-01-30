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Фиорентина может усилиться ещё одним форвардом

Италия
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Клуб восполняет потерю Влаховича

Фиорентина может усилиться ещё одним форвардом

Getty Images

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" намерена купить нападающего "Пеньяроля" Агустина Альвареса. Переговоры уже находятся на продвинутой стадии.

Отмечается, что клубы расходятся в оценке стоимости нападающего на два миллиона евро. "Фиорентина" предлагает 13 миллионов, а уругвайский клуб требует 15. Кроме этого, итальянцы уже согласовали с игроком контракт на пять лет.

На счету Альвареса 33 гола и девять передач в 70 матчах за "Пеньяроль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в пять миллионов евро.

Напомним, ранее "фиалки" подписали бразильского нападающего Артура Кабрала.

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В статье: Пеньяроль (Уругвай) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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