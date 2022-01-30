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Фиорентина может усилиться ещё одним форвардом
Клуб восполняет потерю Влаховича
Getty Images
Итальянская "Фиорентина" намерена купить нападающего "Пеньяроля" Агустина Альвареса. Переговоры уже находятся на продвинутой стадии.
Отмечается, что клубы расходятся в оценке стоимости нападающего на два миллиона евро. "Фиорентина" предлагает 13 миллионов, а уругвайский клуб требует 15. Кроме этого, итальянцы уже согласовали с игроком контракт на пять лет.
На счету Альвареса 33 гола и девять передач в 70 матчах за "Пеньяроль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в пять миллионов евро.
Напомним, ранее "фиалки" подписали бразильского нападающего Артура Кабрала.
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