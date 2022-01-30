  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Опытный защитник расторгнет контракт с Интером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опытный защитник расторгнет контракт с Интером

Италия
(1 голосов)

Футболист может завершить карьеру

Опытный защитник расторгнет контракт с Интером

Новина українською

Сербский защитник "Интера" Александар Коларов расторгнет контракт с "Интером". Об этом будет официально объявлено в начале следующей недели.

Ранее в СМИ была информация о том, что 36-летний серб рассматривает вариант завершения игровой карьеры. Он собирается войти в тренерский штаб "нерадзурри".

В текущем сезоне Коларов провел 4 матча за "Интер" и не отметился результативными действиями. Он выступает за миланский клуб с лета 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александар Коларов Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...