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Опытный защитник расторгнет контракт с Интером
Футболист может завершить карьеру
Сербский защитник "Интера" Александар Коларов расторгнет контракт с "Интером". Об этом будет официально объявлено в начале следующей недели.
Ранее в СМИ была информация о том, что 36-летний серб рассматривает вариант завершения игровой карьеры. Он собирается войти в тренерский штаб "нерадзурри".
В текущем сезоне Коларов провел 4 матча за "Интер" и не отметился результативными действиями. Он выступает за миланский клуб с лета 2020 года.
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Источник:Nico Schira
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