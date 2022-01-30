Опытный защитник расторгнет контракт с Интером

Сербский защитник "Интера" Александар Коларов расторгнет контракт с "Интером". Об этом будет официально объявлено в начале следующей недели.

Ранее в СМИ была информация о том, что 36-летний серб рассматривает вариант завершения игровой карьеры. Он собирается войти в тренерский штаб "нерадзурри".

В текущем сезоне Коларов провел 4 матча за "Интер" и не отметился результативными действиями. Он выступает за миланский клуб с лета 2020 года.