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Франк Рибери может объявить о завершении карьеры
Такой вариант не исключается
Фото: ussalernitana1919.it
Полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери в скором времени может покинуть команду и объявить о завершении карьеры, пишет Il Mattino.
К команде футболист присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне он провел всего 12 игр за команду, сделав два ассиста.
Если Франк все же не повесит бутсы на гвоздь, то он может продолжить карьеру в Турции, игроком интересовался "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк".
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 17:27
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