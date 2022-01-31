  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Франк Рибери может объявить о завершении карьеры
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франк Рибери может объявить о завершении карьеры

Италия
(1 голосов)

Такой вариант не исключается

Франк Рибери может объявить о завершении карьеры

Фото: ussalernitana1919.it

Новина українською

Полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери в скором времени может покинуть команду и объявить о завершении карьеры, пишет Il Mattino.

К команде футболист присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне он провел всего 12 игр за команду, сделав два ассиста.

Если Франк все же не повесит бутсы на гвоздь, то он может продолжить карьеру в Турции, игроком интересовался "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 17:27
давай до Барси,там пенси на розхват.....
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...