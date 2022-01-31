Франк Рибери может объявить о завершении карьеры

Полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери в скором времени может покинуть команду и объявить о завершении карьеры, пишет Il Mattino.

К команде футболист присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне он провел всего 12 игр за команду, сделав два ассиста.

Если Франк все же не повесит бутсы на гвоздь, то он может продолжить карьеру в Турции, игроком интересовался "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк".