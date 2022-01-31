  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус подписал контракт с Закарией
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус подписал контракт с Закарией

Италия
(1 голосов)

Полузащитник перебрался в Италию

Ювентус подписал контракт с Закарией

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Денис Закария перешел в "Ювентус", пишет сайт немецкого клуба. Игрок подписал контракт с итальянской командой после успешного прохождения медобследования.

Контракт хавбека будет действовать до 2026 года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне 25-летний швейцарец провел 18 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Боруссия (Менхенгладбах) Денис Закариа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...