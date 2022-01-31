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Ювентус подписал контракт с Закарией
Полузащитник перебрался в Италию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Денис Закария перешел в "Ювентус", пишет сайт немецкого клуба. Игрок подписал контракт с итальянской командой после успешного прохождения медобследования.
Контракт хавбека будет действовать до 2026 года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро + бонусы.
В текущем сезоне 25-летний швейцарец провел 18 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
???? @Deniszakaria8 ＠ #JMedical ???? pic.twitter.com/Lb2KIRUfmL— JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022
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