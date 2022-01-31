Ювентус подписал контракт с Закарией

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Денис Закария перешел в "Ювентус", пишет сайт немецкого клуба. Игрок подписал контракт с итальянской командой после успешного прохождения медобследования.

Контракт хавбека будет действовать до 2026 года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне 25-летний швейцарец провел 18 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.