Официально: Аарон Рэмзи – игрок Рейнджерс

"Рейнджерс" подписал контракт с полузащитником "Ювентуса" Аароном Рэмзи, сообщает твиттер клуба. 31-летний валлиец присоединился к шотландскому клубу на правах аренды.

В соглашении прописана опция выкупа. Предварительно, игрок проведет в шотландии полгода.

Игрок возьмет в клубе 16 номер.

В этом сезоне за "Ювентус" Аарон провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.