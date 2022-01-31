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Официально: Аарон Рэмзи – игрок Рейнджерс
Валлиец поехал реанимировать карьеру в Шотландию
Фото: twitter.com/RangersFC / Автор: неизвестен
"Рейнджерс" подписал контракт с полузащитником "Ювентуса" Аароном Рэмзи, сообщает твиттер клуба. 31-летний валлиец присоединился к шотландскому клубу на правах аренды.
???? #RangersFC are delighted to announce the loan signing of @Cymru international midfielder @aaronramsey from @juventusfc until the end of the season.— Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2022
???? https://t.co/W444lJrdyP pic.twitter.com/8fR8Rqa0OL
В соглашении прописана опция выкупа. Предварительно, игрок проведет в шотландии полгода.
Игрок возьмет в клубе 16 номер.
1⃣6⃣ pic.twitter.com/23UxKXd4pG— Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2022
В этом сезоне за "Ювентус" Аарон провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.
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