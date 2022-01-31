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Официально: Аарон Рэмзи – игрок Рейнджерс

Италия
(1 голосов)

Валлиец поехал реанимировать карьеру в Шотландию

Официально: Аарон Рэмзи – игрок Рейнджерс

Фото: twitter.com/RangersFC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рейнджерс" подписал контракт с полузащитником "Ювентуса" Аароном Рэмзи, сообщает твиттер клуба. 31-летний валлиец присоединился к шотландскому клубу на правах аренды.

В соглашении прописана опция выкупа. Предварительно, игрок проведет в шотландии полгода.

Игрок возьмет в клубе 16 номер.

В этом сезоне за "Ювентус" Аарон провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин) Рейнджерс (Глазго)
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
01.02.2022 в 00:08
В Арсенале делал вещи,погнался за баблом и трофеями,и обсрался...Дальше Чемпионшип и финиш :-)
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