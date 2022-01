Официально: Аарон Рэмзи – игрок Рейнджерс

"Рейнджерс" подписал контракт с полузащитником "Ювентуса" Аароном Рэмзи, сообщает твиттер клуба. 31-летний валлиец присоединился к шотландскому клубу на правах аренды.

???? #RangersFC are delighted to announce the loan signing of @Cymru international midfielder @aaronramsey from @juventusfc until the end of the season.



???? https://t.co/W444lJrdyP pic.twitter.com/8fR8Rqa0OL