38-летний Горан Пандев покинул Дженоа и перешел в клуб Серии B

Нападающий Горан Пандев перешел из "Дженоа" в "Парму", об этом сообщает пресс-служба "крестоносцев". Детали контракта не уточняются.

Пандев – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов). Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай".

Отметим, что за "Парму" уже играет 44-летний Джанлуиджи Буффон. В кампании-2021/22 Пандев провел 22 поединка за "Дженоа" во всех турнирах.