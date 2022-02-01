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38-летний Горан Пандев покинул Дженоа и перешел в клуб Серии B

Италия
(1 голосов)

Может, расстроился из-за Шевченко?

38-летний Горан Пандев покинул Дженоа и перешел в клуб Серии B

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Горан Пандев перешел из "Дженоа" в "Парму", об этом сообщает пресс-служба "крестоносцев". Детали контракта не уточняются.

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Пандев – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов). Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай".

Отметим, что за "Парму" уже играет 44-летний Джанлуиджи Буффон. В кампании-2021/22 Пандев провел 22 поединка за "Дженоа" во всех турнирах.

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В статье: Горан Пандев Дженоа (Генуя) Парма
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Источник:
parmacalcio1913.com

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