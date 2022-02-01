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Эмиграция и семья как причины. Президент Серии А решил покинуть свою должность

Италия
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У лиги будет новый руководитель

Эмиграция и семья как причины. Президент Серии А решил покинуть свою должность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Серии А Паоло Даль Пино сообщил о своей отставке, как информирует портал Calciomercato. Прошение Даль Пино будет принято уже сегодня, 1 февраля.

Все дело в том, что в январе Паоло принял решение эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Его жена и дети уже переехали за океан. Доработав до конца прошлого месяца, функционер присоединился к семье. Его сын уже начал ходить в школу в США.

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Отметим, что Даль Пино руководил Серией А в течение двух последних лет. Именно под его началом чемпионат Италии справлялся с пандемией коронавируса.

Паоло ранее занимал должности в издательской и телекоммуникационной сферах. Он работал в Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

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В статье: Серия А Паоло Даль Пино
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Источник:
calciomercato.com

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