Эмиграция и семья как причины. Президент Серии А решил покинуть свою должность

Президент Серии А Паоло Даль Пино сообщил о своей отставке, как информирует портал Calciomercato. Прошение Даль Пино будет принято уже сегодня, 1 февраля.

Все дело в том, что в январе Паоло принял решение эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Его жена и дети уже переехали за океан. Доработав до конца прошлого месяца, функционер присоединился к семье. Его сын уже начал ходить в школу в США.

Отметим, что Даль Пино руководил Серией А в течение двух последних лет. Именно под его началом чемпионат Италии справлялся с пандемией коронавируса.

Паоло ранее занимал должности в издательской и телекоммуникационной сферах. Он работал в Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.