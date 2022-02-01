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Батигол, или Тот, кто был у Аргентины до Месси. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты

Италия
(1 голосов)

Легендарная личность для "альбиселесте" и Флоренции

Батигол, или Тот, кто был у Аргентины до Месси. Сегодня День рождения у Габриэля Батистуты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Габриэль Омар Батистута родился 1 февраля 1969-го в Реконкисте (Санта-Фе, Аргентина). Сегодня ему исполняется 53 года. Входит в список ФИФА 100.

Батистута с детства проявлял футбольный талант. Впрочем, он отлично играл и в баскетбол, и в волейбол. Талант Батистуты был замечен скаутами клуба "Ньюэллз Олд Бойз", в молодежном составе которого Габриэль и начал свою карьеру. На родине он также защищал цвета "Ривер Плейта" и "Бока Хуниорс".

"Габигол" – легенда "Фиорентины". Вместе с клубом из Флоренции Батистута взял Серию B, Кубок страны и Суперкубок Италии. С 203 голами в 331 матче Габриэль – лучший бомбардир "фиалок".

Батистута немного поиграл за "Рому" и "Интер", взял с римлянами Скудетто (у него 20 голов в том сезоне) и Суперкубок страны. Также отметим, что вместе со сборной Аргентины форвард выиграл Кубок Америки (1991, 1993)

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В статье: Габриэль Батистута
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Комментарии (1)
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Forsaken (Черкаси)
01.02.2022 в 14:36
В мене була його футболка, 9ка Аргентини, в 98 році якраз після ЧС :) весь двір заздрив
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