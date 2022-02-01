Ювентус нацелился на лидеров Ромы и Сассуоло

"Ювентус" рассматривает возможность подписания лидера полузащиты Николо Дзаньоло или нападающего "Сассуоло" Джакомо Распадори, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Клуб ещё не продлил контракт с Дибалой.

Сообщается, что "Ювентус" готов предложить аргентинцу зарплату в размере 10 миллионов евро, но подпись ещё не была поставлена.

Если продление контракта сорвется, клуб будет выбирать между Дзаньоло и Распадори, чтобы компенсировать уход аргентинца.

Сообщается, что серьезные переговоры с окружением Дзаньоло начались уже декабре. Текущий контракт Дзаньоло с "Ромой" рассчитан до июня 2024 года, но сегодня на пресс-конференции директор клуба Тьяго Пинто признался, что нет "никаких гарантий", что Дзаньоло останется в Риме в следующем сезоне.

Напомним, что контракт Паоло истекает 30 июня.