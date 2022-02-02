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Закариа: Я предполагал, что уйду из Боруссии, но не думал, что так рано
Денис прокомментировал переход в туринский клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Денис Закария отреагировал на переход в туринский клуб из менхенгладбахской "Боруссии".
"Я выбрал "Юве", потому что это один из тех клубов, о которых я всегда мечтал. Я решил, что это правильный вариант для продолжения карьеры. Я предполагал, что уйду из "Боруссии", но не думал, что так рано. Из "Ювентуса" не звонят каждый день, это мечта для меня. Надеюсь, смогу помочь команде.
Горжусь, что оказался здесь. "Ювентус" – любимый клуб моего отца, так что я много знаю о нем. Постараюсь отдавать все силы и максимально помогать партнерам по команде. Здесь очень высокий уровень и хорошая атмосфера.
Я хорошо себя чувствую, я провел здесь уже две тренировки. Если тренеру нужно, то я уже готов сыграть. Аллегри сказал, чего ожидает от меня, но детали мы еще не обсуждали", – цитирует швейцарца Football Italia.
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