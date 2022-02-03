Лучший зимний в истории. Итоги январского Меркато в Серии А

Меркато-2022 неожиданно стал одним из живейших зимних в истории Серии А. Согласно Transfermarkt - вторым за последние 25 лет (с тех пор, как начал четкий подсчет) по тратам команд и третьим по отрицательному трансферному сальдо. Да и на самом деле первый, январь-2020, можно отбросить, ведь там большинство выплат состоялись за летние трансферы. То есть, по суммам реальных переходов нынешний Меркато наибольший за 25 лет. А скорее всего - в истории, ведь до того такими суммами и вовсе не оперировали.

В разгар коронавируса и экономического кризиса, после сезона, в котором "Ювентус" и "Интер" задекларировали 210 и 245 миллионов евро убытка, "Рома" - 185, а "Милан" радовался снижению до ста, клубы вдруг выложили деньги. В итоге 20 клубов Серии А потратили 176 миллионов, на 91 больше, чем год назад, а отрицательное трансферное сальдо достигло 48-ми, на 45 больше, чем тогда. В частности, состоялся третий по величине зимний трансфер в истории мирового футбола и второй внутренний в истории Италии, включая и летние.

"Ювентус"

Ясно, что январь-2022 прорвался в лидеры благодаря одному трансферу. В январе 2021-го ошеломленные финансовыми потерями гранды застыли, а за звание лучшего клуба Меркато боролись "Кальяри" и "Парма" из зоны вылета. Сейчас же все пришло в норму. Лучшим сейчас несомненно стал "Ювентус". И даже не важно, что трансфер Душана Влаховича он проводил в панике и заплатил за него гораздо больше, чем мог бы в июле. Важно, что 11-ая атака лиги подписала лучшего бомбардира лиги, автора 17-ти голов, 38-ми за полтора сезона.

Трансфер серба вызвал огромный ажиотаж, может стать эпохальным, и Tuttosport назвал его "шоковой терапией против посредственности", в которую скатывается команда.

Также важен трансфер Дениса Закарии. За него также переплатили (8.6 миллионов), ведь летом опорник "Боруссии" Менхенгладбах должен был стать свободным агентом. Но такой игрок центру поля, явно слабейшей линии команды, нужен сейчас. Его уже сравнивают с Блезом Матюиди, важным игроком первой каденции Массимилиано Аллегри, сам Денис заявляет, что пришел новый боец, любящий отбирать мячи, динамичный и энергичный. Других таких сейчас в "Юве" нет.

Корону Меркато "бьянконери" также принесли продажи. Удалось сбросить разочаровывающих Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски "Тоттенхэму". Первого - за 19 миллионов плюс шесть бонусов, второго за десять за аренду плюс опция выкупа за 35. Также наконец-то удалось избавиться от Аарона Рэмзи, отправив его в аренду в "Рейнджерс". За каждую минуту провального и часто травмированного валлийца на поле клуб в среднем платил ему 8800 евро. Теперь "Ювентус" сэкономит хотя бы часть выплат по зарплате.

Туринский клуб второй в Европе по тратам в январе с 97.7 миллионов евро.

"Фиорентина" и "Рома"

Восьмая в Европе по тратам "Фиорентина" с 28-ю. Она купила вингера Иконе из "Лилля", форварда Кабрала из "Базеля", также арендой попытается реанимировать карьеру Кшиштофа Пьонтека. Первый уже успел заработать два ассиста за "фиалок", третий - забить. А второй после 27-ми голов и восьми ассистов в 31-ом матче в сезоне также должен начать забивать быстро. Также такая крупная продажа Влаховича (70 миллионов плюс бонусы), делавшего все, чтобы уйти и несколько месяцев отравлявшего атмосферу в команде - большая удача.

С последним болельщики команды не согласны. Прежде всего, они в ярости из-за ухода серба в ненавистный "Ювентус". В ярости не только на самого игрока, но и на владельца клуба Рокко Коммиссо. Даже разместили баннеры с Коммиссо в образе Джокера. Не понимая, что выбора у босса не было. "Оскорбления и угрозы, которые я получил в последние дни, неприемлемы. Было ясно, что у Влаховича уже есть контракт с другим клубом. Но он хотел уйти свободным агентом летом 2023-го и разрушить "Фиорентину". Его агенты - лжецы".

Коммиссо все сделал правильно.

Хорошо поработала также "Рома". Да, после постоянных заявлений Жозе Моуриньо о некомпетентности его запасных, о ментальной слабости всего состава ожидалась кадровая революция. Но на нее нет денег. Диавару не удалось выгнать, и потому второго опорника не взяли. Зато первый, Сержиу Оливейра, уже забил два гола и отдал ассист. Экс-капитан "Порту", участник четырех матчей Лиги Чемпионов в сезоне в стартовом составе уже показывает, как должен играть лидер. Моуриньо признается, что даже не ожидал заполучить его.

Также на пользу еще одна аренда - Мейтленда-Найлса из "Арсенала". Этот универсал уже успел сыграть на обоих флангах обороны, может и в атаке, и латералем. Что позволило отправить молодых защитников Калафиори и Рейнолдса в аренды. Полезный игрок. Также в аренды в Испанию отправили опальных Вильяра и Борху Майораля. Федерико Фасио после года войны наконец-то удалось уговорить разорвать контракт. Облегчения и в зарплатной ведомости, и в плане атмосферы в команде.

"Интер" и "Аталанта"

Очень хвалят "Интер". Джузеппе Маротте вновь удалось блеснуть, подписав Робина Гозенса за не более 27-ми миллионов. Замечательный латераль-бомбардир должен помочь Ивану Перишичу. Проблема в том, что он травмирован с октября и форму наберет не ранее марта. Скорее это приобретение на будущее. А атаку, в которой постоянно травмируются, удалось усилить лишь также вечно травмированным в этом сезоне Фелипе Кайседо. Любимец Симоне Индзаги практически не играл полгода в "Дженоа". Способен ли помочь?

Отпустить пришлось Кристиана Эриксена и Стефано Сенси. Последний ушел в аренду в "Сампдорию". Наверное, на пользу, ведь также вечно травмированному игроку нужно играть как можно больше.

"Аталанта" подписала лучшего дриблера лиги в предыдущем сезоне Жереми Бога за 22 миллиона, хотя ранее за него хотели сорок. Улучила момент, точнее, сезон, когда играет неудачно, часто травмирован, ссорился с тренером и не играл. Вопрос в том, случайность ли этот сезон, или синдром? Характер у игрока непростой, он явный индивидуалист, не играет на команду. Индивидуалист и взятый в аренду в Серии Б румын Михэйле. Достаточная замена вновь депрессивному Иличичу и не убеждающему Джан Пьеро Гасперини Миранчуку?

Пьетро Серина из Eco Di Bergamo считает, что Бога может стать критически важным в домашних матчах (где бергамцы играют плохо) против закрытых соперников, а такого быстрого игрока как Михэйле в "Аталанте" нет. Хватит ли этого команде, не забивавшей в трех из четырех предыдущих матчей лиги? Из явных минусов потеря Гозенса без замены, хотя торговали у "Лацио" Лаццари. Также молодых защитника Ловато и форварда Пикколи отправили в команды из зоны вылета, хотя эти позиции у "Аталанты" полностью не укомплектованы.

Помешают ли Бога и Михэйле Малиновскому? Вряд ли, ведь они сразу войти в бой не готовы, да и играют ближе не к правому флангу как Руслан, а к левому.

Буря "Милана" и "Лацио", спокойствие "Наполи"

"Милан" страшно завидует "Интеру" с "Ювентусом". Болельщики "россонери" при виде трансферов конкурентов впали в отчаяние, в депрессию, бушуют на форумах и в соцсетях. Чувствуют, что их команда - не гранд, если не может выложить суммы, которые выкладывают команды с в два раза большими убытками. Причина здесь в том, что у "Юве" семьи Аньелли и "Интера" после продаж Лукаку и Хакими есть ликвидные деньги. "Милану" владельцы изначально денег не дают, только если вначале продаст кого-то.

С начала января говорили о подписании сильного центрального защитника вместо вылетевшего до конца сезона Кьера, называя семь-восемь имен, о конкуренте для крайне слабой сейчас "десятки" Диаса, о подмоге нового форварда часто травмированным возрастным Жиру и Ибрагимовичу. В итоге в центр обороны был подписан не Свен Ботман за 27-30 миллионов, а 16-летний Хеффернан из ирландского "Корка" за 50 тысяч. А в атаку - 18-летний Лазетич, забивший лишь один гол в карьере во взрослых Высших дивизионах, за пять миллионов.

Хотя бы удалось разорвать контракты с вечно травмированными Конти и Пеллегри.

В "Лацио" также бушуют. Болельщики даже собираются на демонстрацию. Разъярён и главный тренер Маурицио Сарри. Он ожидал усиления 13-ой обороны лиги, опорника, хорошего дублера для Чиро Иммобиле. В итоге 31-го января взяли в аренду у лиссабонского "Спортинга" вингера Джоване (вроде бы способного играть и в центре атаки), хотя с вингерами у "орлов" все в порядке. RAI даже заявляет, что Сарри и его штаб никогда не слыхали о таком игроке.

Ещё летом у клуба были большие проблемы с ликвидностью, и тогда владелец Клаудио Лотито в последний момент выложил десять миллионов. Сейчас не пожелал.

"Нам приходится следить за привычным смехотворным и бессистемным трансферным периодом клуба с проектом, которого не существует. Собираемся в четверг в 13:00, чтобы выразить все наше отвращение от руководства и его отношения к болельщикам", - таково заявление ультрас. А Сарри вроде бы теперь не желает продлевать свой контракт.

Лотито? Он, наверное, рад, что не потратил деньги, да ещё и сбросил в аренды балласт - Эскаланте, Жордана Лукаку, Адеканье, Вавро, Дурмиси, Мурики, Ломбарди.

В "Наполи" также нет денег, Аурелио Де Лаурентис сокращает бюджет, Лоренцо Инсинье уйдёт в "Торонто". Как и от "Лацио", от него убежал в "Атлетико" Мадрид левый защитник "Лилля" Мандава. Однако здесь всё восприняли гораздо спокойнее. Капитан уйдёт лишь летом, полузащита и атака команды укомплектованы великолепно. А в обороне на смену не игравшему и ушедшему Маноласу взят в аренду у "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе, способный закрыть и центр, и левый фланг. Не ахти, но более-менее.

Другие

Середняки двигались гораздо меньше. "Верона" добавила вариативности в обороне с правым защитником Депаоли и правым/центральным Рецосом. "Сассуоло" заменил Бога лишь юным Чьерво из "Ромы". "Болонья" выгодно продала в "Брюгге" Скова Ольсена и взяла также опорника Айбишера из "Янг Бойз". "Эмполи" продал одного из лидеров центра поля Риччи (президент клуба Фабрицио Корси говорил о сбалансировании бюджета), но вместо него взял в аренду опытных Бенасси и Верре. И удержал других звездочек Паризи и Вити.

Риччи купил "Торино", набравший ход с Иваном Юричем. Правда, кроме этого "быки" взяли вингера Сека из Серии Б и вечно травмированных Пеллегри и Фареса. В атаке при травмах Андреа Белотти хотелось бы большего.

Аутсайдеры ожидаемо действовали активнее. Кроме "Специи" с ее трансферным баном. "Сампдория" решила рискнуть с подверженными травмам Конти и Сенси и с Владиславом Супрягой, также взяла опытного защитника Маньяни, опытного опорника Ринкона и одного из лучших опорников Серии Б Сабири. Неплохо, учитывая пустую кассу и владельца клуба в тюрьме. Еще и отправила дорогой контракт Адриена Силвы в ОАЭ. "Удинезе" продал Самира самому себе в "Уотфорд", взял совсем не нужных "Арсеналу" и "Лестеру" защитников Мари и Бенковича.

"Венеция" отвоевала у "Сампдории" мобильного форварда Нсаме из "Янг Бойз", купила бывшего таланта Кюйзанса у "Баварии", вернула в Европу 35-летнего Нани, сразу же сделавшего ассист.

"Кальяри" после провалов в декабре обещал разогнать всех, но взялся лишь за южноамериканцев - защитников Година и Касереса, опорника Оливу, форварда Фариаса. Усилил неплохо оборону - Ловато из "Аталанты", Гольданига из "Сассуоло", Базелли из "Торино" - но ведь и атака не работает.

Особенно же живо двигались две последние команды лиги. Логично. Тем более, что "Дженоа" с новым главным тренером и спортивным директором с декабря-января и новыми владельцами с осени, "Салернитана" с новым владельцем с декабря и новым спортивным директором сверхопытным Вальтером Сабатини с января. Обе взяли по десяток игроков. Большинство - в аренду, но "Дженоа" и заплатила 19 миллионов за трансферы.

Генуэзцы подписали Калафиори из "Ромы", Амири из "Байера", Пикколи из "Аталанты", Гудмундссона из АЗ, Хефти из "Янг Бойз", бомбардира из Австрии Йебоа. Также отпустили десяток игроков, в частности, Кайседо, Бехрами и Пандева. А кампаньцы - очень мало игравших дублера Джиджи Буффона в "Парме" Сепе, Верди из "Торино", Фасио из "Ромы", Драгушина из "Ювентуса", Радовановича из "Дженоа", Диего Перотти, неопытных бразильцев. Хватит ли для выживания?

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