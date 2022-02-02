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Сарри задумался об уходе из Лацио
Тренер недоволен политикой на трансферном рынке
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурицио Сарри был удивлен подписанием Жоване Кабрала и разочарован трансферной активностью "Лацио" в январе. Он поставил ультиматум Клаудио Лотито.
Кабрал был единственным новым игроком, которого подписала команда в январское трансферное окно.
Как пишет Rai Sport, Сарри и его штаб даже не знали, что это за футболист. Только после подписания хавбека, они посмотрели видеонарезку с его игрой.
По данным итальянских источников, Сарри в ярости на клуб и ожидает, что они изменят подход к трансферам.
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