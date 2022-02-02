Игрока Лацио ограбили на улице

Полузащитник "Лацио" Тома Башич сегодня был ограблен в центре Рима. Игрок сборной Хорватии вышел из автомобиля, и злоумышленник в мотоциклетном шлеме подошел к нему. К спине Томы приставили пистолет и заставили снять часы "Rolex Daytona". Дальше нападавший сел на мотоцикл и скрылся.

По информации sky.it, полиция Рима уже начала расследование происшествия. Это не первый случай нападения на игрока клуба "Серии А" с огнестрельным оружием за последнее время. Также нередки ограбления домов профессиональных футболистов.

Тома Башич перешел в "Лацио" этим летом из "Бордо" за 7 миллионов евро. В этом сезоне хорват сыграл 21 матч за римский клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.