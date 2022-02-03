Бешеная лошадь, отец Дибалы и Пасторе. Маурицио Дзампарини был продуктом Италии

Италия - необычная страна, почти уникальная. В слишком многих сферах здесь царят бардак, неясность, жуткая бюрократия, отсутствие четкой иерархии, четких правил. Слишком многие пытаются командовать, слишком многое затрудняет жизнь. Правительство меняется каждые полтора года, нередко создавая совершенно дикие коалиции. Тем не менее, в итоге из этих хаотичных процессов получается результат в виде одного из мировых лидеров в машиностроении, фармацевтике, культуре, спорте.

"Вы опровергли клише об итальянцах как о недисциплинированных людях. Недисциплинированность часто путают с жаждой креативности, изобретательности, воображением", - так говорил президент страны Серджио Маттарелла на вечере в честь Олимпийской сборной на Зимнюю Олимпиаду-2022. На самом деле, итальянцы полны всех этих качеств, включая отсутствие дисциплины. Так что скончавшийся во вторник в 80-летнем возрасте Маурицио Дзампарини был всего лишь сыном своей страны.

Поедатель всех

Его называли "взбесившейся лошадью", поедателем тренеров. За 32 года руководства "Порденоне", "Венецией" и "Палермо" он уволил 51-го, а в целом у него работали 66. Семерых увольнял и возвращал несколько раз. За 16 лет в "Палермо" работали 35, лишь трое - полный год, а в одном сезоне он даже умудрился сменить алленаторе восемь раз. Трех из них уволив и вернув. Один из съеденных - Эуженио Корини - заявлял, что каждый день матча в клубе вызывает ощущения Хиросимы, ядерной бомбы.

У него работали Лучано Спаллетти, Альберто Дзаккерони, Чезаре Пранделли, Джан Пьеро Гасперини, Франческо Гвидолин, Джампьеро Вентура, Стефано Пиоли, Луиджи Дель Нери, Делио Росси, Альберто Малезани, Дженнаро Гаттузо. Последний говорил, что босс между понедельником и пятницей - идеальный президент. Видимо, подразумевая, что в субботу начиналась Хиросима.

Сам же Дзампарини заявлял, что жалел лишь об увольнении Пиоли. "В отчаянии от этого решения я уже доедаю свою вторую тестикулу. Первая уже съедена". Также говорил, что мог бы не спешить с увольнением Роберто Де Дзерби. "Он слишком самоуверенный, но очень хороший тренер".

Он поливал грязью всех. Заявлял, что с "лжецом" Гвидолином нет будущего, а затем дважды брал назад. Спаллетти называл скучным, одевающимся как на похороны. Джузеппе Якини - дураком, психом, тренером команды без тестикул. Но также затем звал назад. Команду Росси - не мужиками, а девочками, угрожая "съесть их тестикулы с салатом". Гасперини - лузером. Форварда Кайла Лафферти - "ирландским донжуаном без морали, покидавшим клуб на целые недели для охоты на женщин в Милане".

Поливал и чужих. Заявлял, что Массимилиано Аллегри в "Ювентусе" "разрушает Пауло Дибалу" и даже не имеет права учить его, поскольку Дибала - "новый Месси, он олицетворяет футбол, а Аллегри - нет". "У "Милана" нет денег на моих игроков и даже на утреннюю булочку", "у Клаудио Лотито мания величия как у Муссолини". "Златан Ибрагимович завидует Хавьеру Пасторе", "всех арбитров нужно посадить", "английские клубы как пираты, воруют молодых игроков", "Интер" - как воры, лишь ворует".

"Выборы президента ФИФА? Джанни Инфантино выиграл их лишь потому, что дал большие взятки, чем его конкурент. Демократия? В Италии ее нет, это ненормальная страна, страна фарса и клоунов. Кальчополи? Никакого очищения, просто одна сила свалила другую, вместо "Ювентуса" пришел "Интер". Лишь я один борюсь против несправедливости, защищаю футбол против тирании больших клубов. Я всю свою жизнь был Дон Кихотом".

Потерял силы быть Дон Кихотом Маурицио лишь в последние годы. А силы жить - в октябре. Тогда во сне неожиданно скончался младший из его пяти детей. 23-летний Армандо как раз должен был начать работу в престижной лондонской фирме. Символично, что именно ребенок, наиболее связанный с "Палермо", постоянно находившийся на тренировках, работавший маскотом. Можно сказать, сын команды, клуба. Как объяснили приближенные отца, после этого он уже просто угасал...

Творец андердога





Его история в "Палермо" закончилась плохо. После девяти лет развития и успехов Маурицио перестал вкладывать в клуб, выезжал лишь на продажах. Продолжая обвинять всех, кроме себя, во всем, продолжая менять тренеров по нескольку раз в год. Брал дешевых игроков со всего мира без какой-либо программы. И без того горячим сицилийским болельщикам все это надоело, и они объявили ему войну, бойкотировали матчи. Он был дисквалифицирован за владение правами на игроков, дважды пытался продать клуб, но это завершалось полным провалом, сильно смахивавшим на аферу.

Его счета были заморожены, он обвинялся в отмывании денег и фальсификации документов, клуб погряз в долгах и судебных исках и в итоге, уже после его официального ухода и продажи английскому инвестиционному фонду за символические десять евро, был вынужден объявить себя банкротом. Новому "Палермо" пришлось начинать с четвертого дивизиона.

В Венеции он опрометчиво объединил клуб со злейшими врагами из соседнего Местре. А когда не добился разрешения на строительство нового стадиона, в дождливую ночь посреди предсезонных сборов в Перджине-Вальсугана собрал главных функционеров клуба и 12 игроков, посадил их в автобус и просто перевез в Палермо. Этот случай до сих пор называют "Перджинским воровством".

Впрочем, до этого он спас венецианцев от банкротства, протащил через четыре дивизиона и даже спасся от вылета из Серии А вопреки прогнозам. Их и "Палермо" вернул в Серию А после 31-го года без нее, с последним пробыл там 12 сезонов из 29-ти в истории клуба. Впервые в истории клуб попал в Еврокубки, причем пять раз. В том числе и в 1/8 финала Кубка УЕФА. Был в финале Кубка Италии. Впервые в истории стал пятым в Серии А, и не один раз, а три, отставая от места в Лиге Чемпионов на 2-3 очка.

"Палермо" Дзампарини - один из наиболее заметных андердогов в истории итальянского футбола. Выше него стоят разве что нынешняя "Аталанта" и "Верона", взявшая Скудетто-1985. Он играл красиво, с сицилийской страстью, завоевывал новых болельщиков, прославлял свои розовые футболки и свой город. Маурицио говорил, что всегда по приезде в город или при встрече с выходцем оттуда за границей чувствует теплоту и благодарность. "Я видел футболки "розанеро" во всех аэропортах мира".

Особо же Дзампарини следует отметить за новаторство. Он сделал себя сам, начиная с продаж обогревателей от двери к двери и потому мыслить живо и открыто точно умел. Еще в 90-х в Венеции этот строительный магнат, один из первых крупных владельцев торгово-развлекательных центров и моторов этой концепции в Италии, был готов построить стадион, который бы работал "семь дней в неделю", с развлечениями, шопингом, культурными мероприятиями. Готов был и в Палермо. Проиграл бюрократии.

Ну а в поиске игроков он переигрывал всех. Именно он привез из Южной Америки Пауло Дибалу, Эдинсона Кавани, Хавьера Пасторе, Франко Васкеса, из Словении Йосипа Иличича, из Дании Симона Кьера. Именно благодаря ему впервые как следует узнали о Луке Тони, Марко Амелии, Фабио Гроссо, Кристиане Дзаккардо, Андреа Бардзальи, Симоне Бароне. Последние четверо представляли клуб на победном Чемпионате Мира-2006. Маттео Дармиан, Андреа Белотти добрались до "Скуадры Адзурры" позже.

СМИ всегда любили составлять символические сборные открытий Дзампарини. Сиригу, Дармиан, Кьер, Бардзальи, Гроссо, Иличич, Пасторе, Васкес, Дибала, Тони, Кавани. В запасе Амелия, Дзаккардо, Глик, Бальдзаретти, Ливерани, Корини, Диаманти, Микколи, Амаури, Пепе, Белотти. Мощнейший список. Ну а в Венеции впервые заиграл Альваро Рекоба, впервые стал заметным менеджером ныне легендарный Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта.

Всегда сильные эмоции

Вовсе не случайно Пасторе провожал босса так: "Очень грустный день для меня. Ушел один из первых, кто доверял мне. Он был гораздо большим для меня, чем президент. Заботился обо мне как о сыне". Дибала согласен: "Первый, кто верил в меня, твоя семья приняла меня как своего. Ты всегда думал лишь о том, что лучше для меня. Я всегда буду тебе благодарен". Дибалу Дзампарини действительно обожал. Как рассказывают, даже плакал, когда Пауло дублем выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов.

Не случайно Федерация Футбола Италии провожала его словами "создатель фабрики чемпионов". А тренеры, которые, кстати, за его выходки зла на него не держали, также скорбили искренне. Якини: "Футбол потерял великого человека и великого президента, очень компетентного в технических аспектах футбола, всегда щедрого и всегда прямого, влюбленного в футбол". "Палермо" назвал его наиболее успешным президентом в истории клуба. Да, даже более, чем Ренцо Барбера, именем которого назван стадион.

Бывший президент Сената Пьетро Грассо сказал: "Он принес "Палермо" беспрецедентные результаты, находил талантов и чемпионов, позволявших болельщикам мечтать и наслаждаться. Незабываемый герой". А спортивный директор "Салернитаны", а в прошлом "Ромы" и "Интера" Вальтер Сабатини заявил: "Он предложил новый путь построения футбольных клубов, при нем малая команда как "Палермо" думала и вела себя как гранд".

Ну и лучше всех подытожили ультрас "Палермо": "Мы любили тебя и ненавидели тебя. В любом случае, ты всегда приносил нам сильные эмоции. Красиво и незабываемо в первые десять лет, отталкивающе и очень уродливо затем. Но сегодня мы хотим вспомнить лишь о лучших моментах и поблагодарить тебя за то, что столько раз побуждал нас плакать от радости. Как бы то ни было, ты - наиболее славная часть истории этого клуба".