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"Нужно быть скромным". Новичок Юве – на вопрос о возможном заселении в дом, в котором жил Роналду

Италия
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Зато номер, под которым бегал Криштиану, он взял

"Нужно быть скромным". Новичок Юве – на вопрос о возможном заселении в дом, в котором жил Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" и сборной Сербии Душан Влахович поговорил с итальянскими журналистами. В частности, форвард ответил на вопрос по поводу Криштиану Роналду.

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"Я действительно ищу дом, но это не будет дом Криштиану. Мне нужно быть скромным. Все эти вещи за пределами поля не интересуют меня. Номер Роналду? Я выбрал семерку, потому что она была свободной и ближе всего к девятке. Любая футболка "Юве" имеет вес – от 1 и до 99".

"Я просто хочу играть, каждый день прогрессировать и побеждать. Меня интересуют только победы. Хочу поблагодарить "Ювентус" за теплый прием, а также своего первого тренера, который привел меня в основу "Партизана".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Душан Влахович
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Источник:
sport.virgilio.it

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