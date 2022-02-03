"Нужно быть скромным". Новичок Юве – на вопрос о возможном заселении в дом, в котором жил Роналду

Нападающий "Ювентуса" и сборной Сербии Душан Влахович поговорил с итальянскими журналистами. В частности, форвард ответил на вопрос по поводу Криштиану Роналду.

"Я действительно ищу дом, но это не будет дом Криштиану. Мне нужно быть скромным. Все эти вещи за пределами поля не интересуют меня. Номер Роналду? Я выбрал семерку, потому что она была свободной и ближе всего к девятке. Любая футболка "Юве" имеет вес – от 1 и до 99".