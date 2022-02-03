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"Нужно быть скромным". Новичок Юве – на вопрос о возможном заселении в дом, в котором жил Роналду
Зато номер, под которым бегал Криштиану, он взял
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" и сборной Сербии Душан Влахович поговорил с итальянскими журналистами. В частности, форвард ответил на вопрос по поводу Криштиану Роналду.
"Я действительно ищу дом, но это не будет дом Криштиану. Мне нужно быть скромным. Все эти вещи за пределами поля не интересуют меня. Номер Роналду? Я выбрал семерку, потому что она была свободной и ближе всего к девятке. Любая футболка "Юве" имеет вес – от 1 и до 99".
"Я просто хочу играть, каждый день прогрессировать и побеждать. Меня интересуют только победы. Хочу поблагодарить "Ювентус" за теплый прием, а также своего первого тренера, который привел меня в основу "Партизана".
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