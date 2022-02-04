В прокат вышел фильм “Я - Златан”. Кино о взрослении и вере в себя

Златан Ибрагимович – один из самых известных и успешных футболистов третьего тысячелетия, но фильм “Я – Златан”, вышедший вчера в украинском прокате, рассказывает больше не о славе, а о трудностях и препятствиях, с которыми столкнулся идол миллионов на пути к своему футбольному совершенству.

В его карьере было много голов и рекордов в “Ювентусе”, “Интере”, “Барселоне”, “Милане”, “Пари Сен-Жермен”, “Манчестер Юнайтед” и снова “Милане”, но как это показать в кино? Фильм Азифа Кападии “Диего Марадона” доказывает, что хорошее кино про футбол возможно, но скорее в жанре документалистики. Большой футбол не поддается художественному кино, у него особые нарратив и динамика. Поэтому в фильме “Я – Златан” мы видим не “Сан-Сиро”, Месси, Гвардиолу или Моуриньо, а непростую жизнь в бедном квартале Русенгорд в Мальме, где прошло детство и первые футбольные шаги Златана.

Фильм “Я – Златан” снят по автобиографической книге “Я – Златан Ибрагимович” (2011), написанной футболистом в соавторстве с писателем Давидом Лагекранцем. Она имела оглушительной успех – только в Швеции было продано около миллиона экземпляров. В ней Ибрагимович не скрывается за фасадом банальностей и обобщений, из которых состоит большинство футбольных биографий. Златану и Лагекранцу удалось передать голос самоуверенного, но знающего себе цену футболиста, с детства проявляющего свой колючий характер. Златан честен – он признается, что всегда считал себя лучше других и не считал это зазорным.

Ибрагимович не стыдится того, что он буйствовал в школе, воровал велосипед тренера, бросал петарды в дорогие особняки, не стыдится того, что он никогда не был командным игроком. “Дай пас”, “Златан, почему ты не даешь пас” слышим мы на протяжении всего фильма. Златан не хочет давать пас, он уверен в своей способности обвести всех соперников и самому забить гол. Возможно, в детстве и юности он еще не называл себя Богом, как сейчас, но в своем футбольном таланте у него не было сомнений никогда.

Родители-эмигранты, убивающиеся на дрянных низкооплачиваемых работах, брат и сестра, тренеры молодежных команд, одноклубники, даже одиозный агент Мино Райола, изменивший его жизнь, в фильме представлены скорее пунктирно, общими чертами. Все внимание сосредоточено на Златане. Шведского футболиста изобразили два актера-дебютанта – 13-летний Доминик Андерссон и 19-летний Гранит Рушити.

Скандинавский кинематограф известен своими драмами про взросление, но все же каждый раз удивляешься способности северных кинематографистов работать с юными непрофессиональными актерами.

Доминик Андерссон не только внешне похож на молодого Златана, ему удается передать переживания юного футболиста, для которого игра – единственный способ заявить о себе. Пока не идет речи о том, чтобы завоевать мир, юному Златану нужны просто любовь и внимание, и он искренне не понимает, почему отец не может разделить радость от его удачного матча, в котором ему удалось забить восемь мячей. То, что отца больше беспокоит война в Югославии, малопонятно ребенку. Он не понимает, почему в школе к нему приставили детского психолога, почему дома в холодильнике у него нет еды, почему к нему холодны партнеры по команде. Дайте ему возможность играть и забивать голы, и любите его за это, больше он ничего не просит.

В конечном итоге Златану удается пробиться в молодежку “Мальме”, затем в основную команду, затем в “Аякс”, где состоится его судьбоносная встреча с Мино Райолой. Гранит Рушити своей походкой и ухмылкой изображает бесцеремонность молодого Златана, но эпизоды старта профессиональной карьеры футболиста драматургически немного теряются в перебивке с рассказом о детских годах.

Кумирами Златана были Брюс Ли и Мухаммед Али, атлеты, вокруг которых сияет облик божественного, и сам Ибрагимович, особенно в последние годы, способствует развитию подобной персональной мифологии. Но фильм “Я – Златан” напоминает нам, что все всегда начинается с тускло освещенного поля, старого мяча, потертой обуви и искренней страсти к игре.