Реабилитация за провал Михайличенко. Сампдория и Владислав Супряга в кризисе, но у них есть надежда

Сага с переходом Владислава Супряги наконец-то завершилась. Украинский форвард отправился в "Сампдорию". В весьма кризисные клуб и команду, но видящие луч надежды. Состояние, знакомое и самому игроку. В команду, где предыдущего украинца - Алексея Михайличенко - помнят как провал, хотя и выиграл с ней Скудетто. Супряга вспомнил о нем в первом интервью и должен будет превзойти его.

Хуже, чем у соседей

В статье о приходе Андрея Шевченко в "Дженоа" я заявлял, что работать в том клубе не пожелал бы и врагу. "Сампдория" во многих аспектах даже хуже. Американцы ее еще не купили, финансовые проблемы велики. На домашних матчах в среднем собираются 5343 болельщика. Это 19-й результат в лиге, почти в два раза меньше, чем у "Дженоа".

Как и ультрас соседей, ультрас "Дории" годами воюют с владельцем своего клуба, бойкотируют матчи. Эпатажный кинопродюсер Массимо Ферреро также не появляется в городе без охраны. А ныне он пребывает под домашним арестом за экономические преступления, не связанные с клубом. Даже был в заключении. После почти 7.5 лет на посту президента клуба он ушел шестого декабря.

Теперь право управлять клубом, продать его, реструктуризировать долг принадлежит весьма уважаемому в регионе адвокату Джанлуке Видалю. Разумеется, вкладывать ему нечего. А La Stampa заявила, что желающий купить клуб должен выложить 80 миллионов евро, из которых 55 пойдут на покрытие долгов. Видаль заявляет, что получил пять предложений, но, как считают СМИ, ни одно из них не на мази.

Два года назад Ферреро дважды отказался продать клуб за схожие суммы американскому консорциуму с фронтменом в лице легенды "блучеркьяти" Джанлуке Виалли. Болельщики до сих пор оплакивают тот отказ. А после ареста Массимо отправились... к дому предыдущего владельца, Эдоардо Гарроне, порицая его за то, что продал клуб "такой сволочи".

На поле также проблем немало. Марко Джампаоло три года держал команду на 9-10 местах с бонусами - три победы над "Миланом", по две над "Интером", "Ювентусом" и "Ромой", четыре над "Аталантой", нравясь смелым, комбинационным футболом. Шесть раз подряд не проигрывал дерби. Клаудио Раньери быстро вытащил ее из слабого начала сезона, вернул на девятое место. С ними о вылете не думали.

Летом Ферреро не договорился с Раньери по зарплате, объявил о жесткой экономии, привел тандем из "Пармы", восставшей из пепла банкротства и симпатично игравшей в Серии А два года, но затем вылетевшей - спортивного директора Даниэле Фаджиано и главного тренера Роберто Д'Аверсу. Команда с первых туров играла уныло, Д'Аверса держался чудом. В итоге он был уволен после четырёх поражений подряд.

Теперь вернули Джампаоло, успевшего в рекордные сроки угробить "Милан" и "Торино". И он сходу проиграл также аутсайдеру "Специи" без единого удара в створ ворот. После отличной победы в дерби, стратегической ничьей с "Венецией" (по игре "Дория" должна была уверенно побеждать) и 1:1 в 19-ом туре в гостях против "Ромы" в декабре отрыв от 18-го места составлял девять очков. После 23-го тура - три.

Лучше, чем у соседей

Означает ли это, что в клубе ныне упадническое настроение, ощущение катастрофы? Да нет. Приход вместо Ферреро местного любимца Марко Ланны, одного из двух воспитанников клуба и уроженцев города в чемпионском составе сезона 1990/91, встретили с радостью. Как признак очищения клуба. Обрадовались и возвращению отстраненного технического директора Карло Ости, работающего в клубе десятый год.

Ости построил этот состав. В отличие от кадрового бардака в "Дженоа", сбалансированный, солидный, не раздутый. Именно он приглашал Супрягу летом. С Фаджиано у него не лучшие отношения, налицо перетягивание канатов. Но оба профессионалы. А новый член Совета Директоров Джанни Панкони будет работать в финансовой области, чему научился в знаменитой бухгалтерской конторе Ernst & Young.

Автор сайта Sampmania Лоренцо Монтальдо заявляет, что "впервые за долгое время он пишет о "Сампдории" без грусти, с искрой оптимизма", что "сейчас наконец-то можно любить этот клуб". "Месяц назад у нас еще не было чести, теперь же можно гордиться клубом, идущим вперед со скромностью, логикой, фактами, а не словами".

В принципе, по составу "Дория" вовсе не должна вылетать. Опытный центр обороны Колли-Йошида, цели грандов Серии А крайние защитники Берешински и Ауджелло. В центре поля опытные экс-игроки "Ювентуса" Экдаль и Ринкон, трансферная цель "Аталанты" Торсби, игрок сборной Италии Сенси. В атаке - игроки сборной 2019-20 годов Квальярелла, Капуто, 2018-го Кандрева, 2017-го Габбьядини.

Этой команде место там, где была при Джампаоло и Раньери. И она вроде бы готова забыть о временах ссор Ферреро и Ости, страданий Д'Аверсы. Болельщики обожают Джампаоло и уверены, что он вытащит команду, эксперты согласны. Очень довольны январским приходом Сенси из "Интера", Конти из "Милана", Ринкона, защитника Маньяни, опорника Сабири, Супряги. Говорят о "мастер-классе при отсутствии денег".

Тёплая встреча

Украинца встретили очень тепло. С его официальным представлением специально подождали, и оно вызвало немалый интерес. За последние четыре дня на официальной странице клуба в Facebook два поста о нем заняли 2-3 места по лайкам после поста о Дне Рождения Квальяреллы. Его интервью лайкнули больше, чем интервью с Сенси и пост о Виалли и Роберто Манчини. И комментарии были весьма благожелательными.

В посте даже написали: "Из Украины с яростью. Молодой форвард бешено, страстно желает выйти на свет и показать себя, оправдать доверие клуба". Сам он заявил, что не рассчитывал на такой прием и приятно удивлен, что смотрел много матчей команды. Пояснил, что скоростной форвард, любящий пространство, неплохо играет головой. Что спокойный человек и любит сидеть дома или поиграть в теннис. Что выбрал седьмой номер своего кумира Криштиану Роналду.

Насколько он подходит? С Раньери и Д'Аверсой команда играла глухо от обороны с быстрыми контратаками, по схеме 4-4-2, атаковала с флангов, с навесами. Контратаки как раз для Владислава, навесы - нет. 4-4-2 Джампаоло иная, с тремя опорниками и "десяткой" под форвардами, то есть с атаками через центр. И с маниакальной любовью к терпеливому владению мячом. От форвардов он требует много двигаться, часто касаться мяча, комбинировать.

В последнем сезоне Джампаоло "Сампдория" была пятой по владению мячом с 54-мя процентами, сейчас 14-ая с 45-ю. В первом круге против "Специи" владела мячом 29 процентов времени и победила, в первом матче Марко против нее же владела 58 процентов и проиграла. Тренер заявляет, что сейчас нужно прежде всего набирать очки и выжить, а не строить, но этот методист без строительства с нуля не может. Чем рискует вызвать дисбаланс и раздражение.

Против этого тренера все играют низко, практически "автобусами". Так его гораздо легче ловить, легче побеждать. Простор его командам не оставляют. Для Супряги, любящего простор, это минус. А вот постоянная игра с двумя форвардами в мобильный футбол - плюс.

Что касается конкурентов, то имена у них громкие, и забивать они умеют. У Габбьядини волшебная левая нога и 7+4 по схеме "гол+пас" в сезоне 2021/22. В том числе голы в шести матчах подряд в декабре. У Капуто - великолепное движение и 5+5. А Квальяреллу представлять не нужно.

Супряга заменил в команде форварда Торрегроссу, вышедшего на замену в десяти матчах, набравшего в целом 107 минут на поле и ушедшего в Серию Б.

С другой стороны, Фабио уже 39, и именно в этом сезоне кажется, что у него заканчивается бензин. Мучают травмы и Капуто (34 года), результат чего - лишь 2+2 в последних 13-ти матчах. Они сдают. А фамилия Габбьядини всю его карьеру была антонимом слова "стабильность".

Не чудеса, а старание

От Влада не ожидают чудес. А помочь, поработать. Он попал в славный клуб, генуэзское дерби Марчелло Липпи называет наиболее особенным матчем в Италии, а Чезаре Пранделли - настоящим Дерби Италии. Здесь умеют работать с выходцами из Восточной Европы. Вырастили Милана Шкриньяра, Патрика Шика, поляков Берешински и Линетти. Джампаоло - спокойный, терпеливый тренер, его помощник Фабио Микарелли немного знает русский язык.

С другой стороны, украинец не был первым выбором клуба. Даже не вторым и не третьим именем нового форварда в этом январе. И даже после него "Дория" отчаянно пыталась подписать еще одного нападающего. В разговорах о нем постоянно упоминают победу и голы на юношеском Чемпионате Мира, участие с "Динамо" в Лиге Чемпионов. Все это повышает ожидания. Как и комменты о Шике и даже вроде "ВС7".

Бывший помощник Мирчи Луческу в "Динамо" Диего Лонго рассказал Sampdorianews, что Влад не играет спиной к воротам, а любит пространство, быстр, техничен, но нуждается в работе с ним. Что интроверт и нуждается в окружении, где будет чувствовать себя непринужденно. Не факт, что найдет такое среди матерых форвардов и в целом возрастного состава. Тем более, что английского почти не знает. Так что проблем будет достаточно.

Точно не простят ему одного - недостатка старания.