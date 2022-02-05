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Серия А. 11 игроков Ромы не дожали десятерых Дженоа

Италия
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Моуриньо вновь застревает, Блессин прогрессирует

Серия А. 11 игроков Ромы не дожали десятерых Дженоа

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 24-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа" 0:0

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Верету 71), Кристанте, Оливейра (Эль-Шаарави 57), Мейтленд-Найлс (Афена-Гьян 57), Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Ванхезден, Бани (Эстигор 46), Васкес, Стураро, Бадель, Портанова (Максимович 71), Экубан (Мелегони 71), Дестро (Пикколи 57), Йебоа (Амири 57)

Предупреждения: Манчини 35, Абрахам 90+2 - Ванхезден 25, Васкес 79

Удаления: Дзаньоло 90+5 (прямая красная) - Эстигор 68 (прямая красная)

Неудачи "Аталанты" вдруг вернули "Рому" в борьбу за Топ-4. Как и пара хороших результатов самих римлян. Две победы в лиге и одна в Кубке подняли настроение, как и январские приобретения Сержиу Оливейры и Эйнсли Мейтленда-Найлса. Жозе Моуриньо в предматчевом интервью несколько раз повторил слово "взрослая", добавив, что его команда сейчас также более сбалансированная, более сильная, более уверенная в себе. И сразу после этого пришла нулевая ничья дома против 19-ой команды лиги.

"Дженоа" с приходом Александера Блессина преобразилась почти сразу. Даже при том, что январских новичков бросает в бой очень осторожно. И в первом матче против "Удинезе" (0:0), и сегодня она старалась прессинговать высоко, посылать немало людей в атаку, комбинировать. Оба тайма начала интересно. Затем "Рома" перехватывала инициативу. В целом обе команды очень активно обстреливали ворота. Вот только большей частью с 14-ти метров и далее и большей частью попадали в защитников.

Отдельно можно отметить разве что удары головой. Экубана и Смоллинга, на 14-ой минуте и 55-ой. Попытку первого вытащил Патрисиу, второй должен был попадать с четырех метров.

Даже после удаления Эстигора, борцовским приемом сорвавшего прорыв Афены-Гьяна к воротам, генуэзцы не поставили "автобус", а играли довольно смело. Пожалуй, атаковали даже интереснее, чем римляне. Лишь в самой концовке уже откровенно устали. Дзаньоло даже прошел вдоль линии штрафной и пробил на противоходе низом. Но ВАР подсказал арбитру, что в этой же атаке Абрахам наступил на ногу оппоненту. И взятие ворот было отменено.

Моуриньо упускает шанс вернуться в игру. Упускает шанс добыть 62-ую победу в своем сотом матче Серии А и сравняться в этом рекорде последних 28-ми лет с Антонио Конте. Стабильности и просто хорошей игры от "Ромы" вряд ли дождешься. Ранее она хотя бы выиграла 15 матчей подряд дома у команд не из традиционной Топ-7. В двух же из последних трех таких не побеждала. "Сампдорию" и "Дженоа". А "Дженоа" при Блессине прогрессирует. Хотя и побед и даже голов нет. Уже 21 матч без побед в лиге.

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
05.02.2022 в 18:27
Шева начал без побед и без забитых-сплошной негатив. Блессин с такими же показателями-прогрессирует, молодец. Ок, посмотрим как далеко пойдёт.
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