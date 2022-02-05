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Интер - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Derby di Milano!

Интер - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" всё ещё ведёт борьбу за чемпионский титул. Однако для того, чтобы эта борьба была не просто в теории, но и на практике, нужно выигрывать в дерби. На данный момент "россонери" отстают от своего злеёшего врага на четыре очка. К тому же, у "Интера" есть матч в запасе, что может привести к увеличению этого преимущества до десяти баллов.

5 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Милан"

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В статье: Интер (Милан) Милан
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