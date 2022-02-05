Интер - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Милан" всё ещё ведёт борьбу за чемпионский титул. Однако для того, чтобы эта борьба была не просто в теории, но и на практике, нужно выигрывать в дерби . На данный момент "россонери" отстают от своего злеёшего врага на четыре очка. К тому же, у "Интера" есть матч в запасе, что может привести к увеличению этого преимущества до десяти баллов.

5 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.