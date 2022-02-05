Моуриньо после отмены гола: Рома – маленький клуб в глазах власть имущих

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал нулевую ничью с "Дженоа" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

На 68-й минуте встречи игрок "грифонов" получил красную карточку. "Волки" доигрывали эту встречу в большинстве и в концовке сумели поразить ворота соперника, но арбитр отменил взятие ворот.

"Если судья принял верное решение, то наш вид спорта, который полюбился людям много лет назад, изменился. Это уже другой вид спорта. Если там был фол, то это уже не футбол, давайте называть это как-то иначе. Нужно придумать другое название.

Если же судья совершил ошибку и напрасно отменил гол, то он первым расстроится из-за оплошности, в то время как для "Ромы" это дежавю. С нами подобное бывало уже много раз в нынешнем сезоне.

Есть также и третий вариант. "Рома" – маленький клуб в глазах власть имущих. На этом я и закончу. Нынешний Моуринью отличается от того, который прибыл сюда семь месяцев назад", – рассказал португалец.