Серия А. Интер - Милан 1:2. Борьба за Скудетто жива!

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Перишич 38 - Жиру 75, 78

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Весино 82), Думфриз, Брозович (Дармиан 82), Барелла, Чалханоглу (Видаль 73), Перишич (Димарко 70), Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 70)

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, А. Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Крунич 80), Тонали, Кесси (Диас 58), Салемакерс (Мессиас 46), Леау, Жиру

Предупреждения: Чалханоглу 60, Шкриньяр 84 - А. Романьоли 21, Диас 72, Беннасер 76, Крунич 90+1

Главный арбитр: Марко Гвида

Удаление: Эрнандес 90+5 (прямая красная)

Лучший матч в мире, как заявил Давиде Калабрия. Фестиваль Скудетто, как заявили крупнейшие СМИ Италии. Чемпион и вице-чемпион второй сезон подряд в Топах, в нынешнем набрали 102 очка и забили сто голов в лиге на двоих. Так что Дерби Делла Мадоннина вернуло себе статус грандиозного. Тем более, что для "Милана", как заявил Corriere Dello Sport и многие другие, было перекрестком, последним шансом. Шансом не отпустить "Интер". В самом же "Интере" яростно заявляли, что матч не решающий. Но также понимали его важность.

"Нерадзурри" подходили к матчу фаворитом. Настолько, что в случае победы, как заявляли в частности, экс-игроки "россонери" Рууд Гуллит и Массимо Оддо, вопрос Скудетто был бы решен. Девять побед и ничья в последних десяти матчах лиги (по сравнению с четырьмя поражениями соседей, в частности, от "Специи" дома), гораздо более сильный состав, травмы Кьера, Томори, Ибрагимовича, Ребича, статистика очных встреч - шесть побед и четыре ничьи "Интера" в 11-ти последних - все говорило за них. Впрочем, в дерби разговоры не важны.

Первый тайм остался полностью за чемпионом. Он отдал мяч сопернику возле ворот Маньяна, но нанес в три раза больше ударов по воротам (9:3), постоянно перехватывал мячи, постоянно прорывался на флангах. Выручала вице-чемпиона хорошая работа центра обороны и блестящая - вратаря. Маньян выиграл дуэль с Думфризом после паса вразрез Лаутаро, вытащил на инстинкте удар Брозовича с рикошетом, удар Лаутаро издали, изменивший траекторию. Вовремя вышел далеко из ворот и в подкате опередил Джеко. Аргентинец также не попал слета.

Проснулся совершенно растерянный "Милан" лишь минут на пять. Опорник Кесси, вышедший на позиции "десятки", начал прессинговать на одной линии с форвардом, Леау и Салемакерс поменялись флангами. Выстрел Тонали издали вытащил Ханданович, прострел, серия рикошетов - и Леау чуть не попал в ворота. Но именно тогда состоялась атака с ударом Лаутаро, изменившим траекторию. Маньян перевел на угловой, бывший игрок "россонери" Чалханоглу подал его, а совершенно свободный Перишич с 12-ти метров пробил низом левой. Слишком легко.

Во втором тайме на первый план вышла борьба, битва. Она присутствовала и в первом, но на этот раз полностью затмила футбол. В борьбе "Милан" не уступал "Интеру", даже выглядел лучше. Владел мячом гораздо ближе к воротам Хандановича. Пробивал по воротам. Правда, и его удары, и контратаки соперника, были совершенно неопасными, неточными. А в середине тайма "нерадзурри" выравняли игру, начали зарабатывать угловые. Тогда начало бросаться в глаза, что ждут финального свистка. За что и были наказаны.

Первый гол Жиру также вышел слишком легким. Он поставил корпус Санчесу в центре поля, Тонали развернул атаку шести против троих, Диас отдал диагональ, и Оливье, успевший прибежать в штрафную, протолкнул в падении. А во втором сыграл пас вразрез Калабрии. Жиру, игравший 76-ое дерби в карьере (большую часть в Лондоне), развернулся, пробил низом слабо, Ханданович задел рукой, но не смог сделать больше. А должен был. Далее же "Милан" сумел отбиться довольно уверенно. Пусть и ценой удаления Эрнандеса за срыв контратаки.

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Симоне Индзаги перед матчем говорил, что в дерби фаворитов не бывает, а судьбу этого решат единоборства. Еще во время работы в "Лацио" он говорил, что в дерби обычно побеждает его аутсайдер. Слишком уж перехвалили "Интер", с 23-го декабря игравший натужно и не побеждавший с разницей более одного мяча. Слишком уж рано объявили о закрытии борьбы за Скудетто. Слишком рано после всего одного гола сам "Интер" выключился во втором тайме, решил, что дело сделано. Все это подстегнуло "Милан", заставило яростно бороться.

Наставник "Интера" предсказал все точно. В первом тайме его команда выиграла в футбол, но забила лишь один мяч. Во втором тайме футбол был слабый, но его команда проиграла в битве, в единоборствах, пропустила дважды и проиграла. Открыв борьбу за Скудетто. Одно очко преимущества и матч в запасе над соседями - не так много. Точно не семь и матч в запасе, что было бы в случае победы чемпиона.