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Интер - Милан 1:2. Дерби имени Жиру. Видео обзор матча

Италия
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"Дьяволы" сокращают разрыв

Интер - Милан 1:2. Дерби имени Жиру. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Италии "Милан" в дерби переиграл "Интер". Счет в поединке под занавес первого тайма открыл вингер "нерадзурри" Перишич. Но во второй половине встречи подопечные Стефано Пиоли сумели перевернуть ход матча, благодаря дублю Оливье Жиру - француз дважды поразил ворота команды Индзаги за три минуты.

Несмотря на поражение, "Интер" сохранил первую позицию в турнирной таблице Серии А. Теперь отставание между миланскими клубами составляет всего лишь один пункт, но у "черно-синих" матч в запасе.

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Перишич 38 - Жиру 75, 78

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В статье: Интер (Милан) Милан
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