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Интер - Милан 1:2. Дерби имени Жиру. Видео обзор матча
"Дьяволы" сокращают разрыв
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 24-го тура чемпионата Италии "Милан" в дерби переиграл "Интер". Счет в поединке под занавес первого тайма открыл вингер "нерадзурри" Перишич. Но во второй половине встречи подопечные Стефано Пиоли сумели перевернуть ход матча, благодаря дублю Оливье Жиру - француз дважды поразил ворота команды Индзаги за три минуты.
Несмотря на поражение, "Интер" сохранил первую позицию в турнирной таблице Серии А. Теперь отставание между миланскими клубами составляет всего лишь один пункт, но у "черно-синих" матч в запасе.
Серия А. 24-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Перишич 38 - Жиру 75, 78
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