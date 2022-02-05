Интер - Милан 1:2. Дерби имени Жиру. Видео обзор матча

В рамках 24-го тура чемпионата Италии "Милан" в дерби переиграл "Интер". Счет в поединке под занавес первого тайма открыл вингер "нерадзурри" Перишич. Но во второй половине встречи подопечные Стефано Пиоли сумели перевернуть ход матча, благодаря дублю Оливье Жиру - француз дважды поразил ворота команды Индзаги за три минуты.

Несмотря на поражение, "Интер" сохранил первую позицию в турнирной таблице Серии А. Теперь отставание между миланскими клубами составляет всего лишь один пункт, но у "черно-синих" матч в запасе.

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:2

Голы: Перишич 38 - Жиру 75, 78