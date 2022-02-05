Жиру: Мы доказали, что у Милана сильный дух, и вернулись в гонку

Нападающий "Милана" Оливье Жиру прокомментировал победу в дерби над "Интером" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Француз в этом поединке отметиолся дублем и принес три очка команде Стефано Пиоли.

"Это особенный матч. Мы выиграли, хотя у нас были проблемы в первом тайме. Но после перерыва мы вернулись в игру. Я надеялся получить мяч в штрафной площади 1-2 раза. При первом голе мне немного повезло, а в случае со вторым мячом я воспользовался прекрасным пасом Калабрии.

Я очень рад за фанатов и горжусь командой, которая отказалась сдаваться. Мы доказали, что у нас сильный дух, и вернулись в гонку. Впереди долгий путь, но мы продолжаем бороться за чемпионство. Однако "Интер" остается лидером. Давайте выиграем свои матчи и посмотрим, как будет выступать "Интер", – рассказал форвард.