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Жиру: Мы доказали, что у Милана сильный дух, и вернулись в гонку
Оливье подвел итоги победы в дерби
Football Italia / Автор неизвестен
Нападающий "Милана" Оливье Жиру прокомментировал
"Это особенный матч. Мы выиграли, хотя у нас были проблемы в первом тайме. Но после перерыва мы вернулись в игру. Я надеялся получить мяч в штрафной площади 1-2 раза. При первом голе мне немного повезло, а в случае со вторым мячом я воспользовался прекрасным пасом Калабрии.
Я очень рад за фанатов и горжусь командой, которая отказалась сдаваться. Мы доказали, что у нас сильный дух, и вернулись в гонку. Впереди долгий путь, но мы продолжаем бороться за чемпионство. Однако "Интер" остается лидером. Давайте выиграем свои матчи и посмотрим, как будет выступать "Интер", – рассказал форвард.
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