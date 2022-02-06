  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Индзаги: Если бы мы провели матч с Миланом 10 раз, то проиграли бы однажды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги: Если бы мы провели матч с Миланом 10 раз, то проиграли бы однажды

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч считает, что это случайность

Индзаги: Если бы мы провели матч с Миланом 10 раз, то проиграли бы однажды

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча против "Милана" в Серии А (1:2):

"Это футбол. Мы доминировали по всем статьям, но мы не были остры при завершении атак. "Милану" повезло с первым голом, и они сыграли умно при втором.

Я увидел дерби, в котором игра шла в одном направлении 60 минут. Ребята разозлились после того, как счет сравнялся, поскольку, вероятно, был фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию.

В последние 25 минут мы не были так остры и не контролировали мяч, игра была более открытой для индивидуальных проявлений. Мы знаем, что это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то проиграли бы один раз, возможно. Мы все знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

Вплоть до того момента, когда счет сравнялся, мы не позволяли "Милану" практически ничего. Это тяжелый урок, но ценный для того, чтобы мы более решительно доводили игру до победы, чтобы не оказаться в такой ситуации снова", – сказал Индзаги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Италия) Милан Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...