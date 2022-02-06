Пиоли: Обещал себе, что если мы выиграем, то откажусь от тосканских сигар на месяц

Коуч "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после матча 24-го тура Серии А с "Интером" (2:1):

"Я посмеялся, пересмотрев свой забег по бровке, то еще зрелище! Но я был слишком рад, парни проявили невероятную силу духа и прыгнули выше головы.

У нас сейчас столько же очков, сколько и год назад, мы знаем, что впереди еще много работы. Я сказал игрокам, что нужно продолжать верить в себя, и непреодолимые препятствия существуют лишь для тех, кому не хватает веры.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, "Интер" играл в первом тайме сильнее нас, но мой "Милан" никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.

С подписанием таких футболистов, как Жиру, Ибрагимович, Кьер, Меньян, растет и уровень зрелости команды, уровень понимания футбола. Молодые игроки выносят для себя что-то новое каждый день.

Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу", – сказал Пиоли.