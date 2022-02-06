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Аталанта - Кальяри: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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В Бергамо приехала команда из зоны вылета

Аталанта - Кальяри: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выходит в стартовом составе "Аталанты" впервые с 9 января, когда отыграл весь матч против "Удинезе". Во встречах с "Венецией", "Интером" и "Лацио" хавбек был своей команде не помощник. Бергамцы пока ещё удерживают четвёртую строчку таблицы, но преимущество над "Ювентусом" всего в один балл.

"Аталанта" - "Кальяри"
Чемпионат Италии. 24-й тур
6 февраля. Бергамо. "Гэвисс Стэдиум". Начало в 13:30

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В статье: Аталанта (Бергамо) Кальяри
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