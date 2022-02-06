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Аталанта - Кальяри: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В Бергамо приехала команда из зоны вылета
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский
"Аталанта" - "Кальяри"
Чемпионат Италии. 24-й тур
6 февраля. Бергамо. "Гэвисс Стэдиум". Начало в 13:30
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