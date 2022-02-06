Аталанта - Кальяри: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выходит в стартовом составе "Аталанты" впервые с 9 января, когда отыграл весь матч против "Удинезе". Во встречах с "Венецией", "Интером" и "Лацио" хавбек был своей команде не помощник. Бергамцы пока ещё удерживают четвёртую строчку таблицы, но преимущество над "Ювентусом" всего в один балл.

"Аталанта" - "Кальяри"

Чемпионат Италии. 24-й тур

6 февраля. Бергамо. "Гэвисс Стэдиум". Начало в 13:30

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.