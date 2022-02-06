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Ювентус хочет пригласить Дембеле летом
Еще один претендент на Усмана
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может оказаться в итальянской Серии А летом текущего года. "Ювентус" сделал игроку предложение о переходе на правах свободного агента.
"Старая синьора" готова заплатить вингеру "блауграны" бонус за подписание, а также предложить футболисту зарплату в размере 10 млн евро после уплаты налогов.
Серьезным препятствием для перехода игрока в "Ювентус" может стать актинвный интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Английский и французский клубы уже контактировали с Дембеле.
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