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Ювентус хочет пригласить Дембеле летом

Италия
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Еще один претендент на Усмана

Ювентус хочет пригласить Дембеле летом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может оказаться в итальянской Серии А летом текущего года. "Ювентус" сделал игроку предложение о переходе на правах свободного агента.

"Старая синьора" готова заплатить вингеру "блауграны" бонус за подписание, а также предложить футболисту зарплату в размере 10 млн евро после уплаты налогов.

Серьезным препятствием для перехода игрока в "Ювентус" может стать актинвный интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Английский и французский клубы уже контактировали с Дембеле.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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