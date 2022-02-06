Ювентус хочет пригласить Дембеле летом

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может оказаться в итальянской Серии А летом текущего года. "Ювентус" сделал игроку предложение о переходе на правах свободного агента.

"Старая синьора" готова заплатить вингеру "блауграны" бонус за подписание, а также предложить футболисту зарплату в размере 10 млн евро после уплаты налогов.

Серьезным препятствием для перехода игрока в "Ювентус" может стать актинвный интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Английский и французский клубы уже контактировали с Дембеле.