Серия А. Аталанта в глубоком кризисе - проиграла дома команде с 18-го места

Серия А. 24-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кальяри" 1:2

Голы: Паломино 64 - Перейро 50, 68

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джимсити, Паломино, Пеццелла (Меле 46), Фройлер, Коопмейнерс, Малиновский, Пессина (Бога 58), Пашалич (Росси 54), Муриэль (Сапата 58, Михейле 72)

"Кальяри": Краньо, Гольданига, Ловато, Оберт (Карбони 87), Белланова (Чеппителли 87), Дейола (Курфалидис 90), Грасси, Дальберт (Базелли 78), Ликояннис, Марин, Перейро

Предупреждения: Дзаппакоста 61 - Дальберт 24, Грасси 35, Дейола 64, Краньо 90, Гольданига 90+1

Удаление: Муссо 52 (прямая красная)

Перерыв на матчи сборных был нужен "Аталанте" как воздух. До него она выдала три 0:0 в четырех матчах лиги, не выиграла в четырех из пяти, выставляла лишь 12-13 полевых игроков первого состава. Теперь одновременно вернулись почти все. Также в январе пришли новички в атаку, и Джан Пьеро Гасперини начал говорить о тактических альтернативах. Одной из них стал осознанный переход на игру с четырьмя защитниками. Говорил он и об исправлении плохих показателей дома, призывал не недооценивать "Кальяри". Ничего не помогло.

Играла она сегодня ужасно. Как часто играет дома. Теперь у нее в 11-ти домашних матчах в сезоне три победы и 13 очков. Играла согласно зимней традиции всегда проваливать один-два матча против аутсайдеров. Но на самом деле проблемы гораздо глубже. Пятый матч из шести последних в лиге без побед и с такой игрой - это уже глубокий кризис. И на этот раз нет оправдания кадровыми потерями. Потери были как раз у "Кальяри", игравшего с двумя левыми защитниками и полузащитником в центре атаки. Этот полузащитник и сделал дубль.

В первом тайме футбола и вовсе не было. "Аталанта" держала мяч, но действовала крайне медленно, без идей, да и без желания. Идея с вингерами Малиновским и Пашаличем явно не работала. "Кальяри" же спокойно оборонялся, совершенно не спеша вперед. Прорывы Муриэля слева и Малиновского, вернувшегося на поле впервые с девятого января, справа в районе линии штрафной завершились неудачно. Луис не попал, Руслан пробил по центру, и Краньо отбил. Хорошую комбинацию украинца с Пашаличем Пессина завершил слабым ударом.

Второй тайм хозяева начали двумя интересными комбинациями. Подвела заторможенность с ударами. А затем подвела и оборона. Банальный мяч Дальберта почему-то прошел всех, попал к Перейро, и Гастон послал мимо вратаря. Тут же защитники обрезались, Перейро прорвался и был сбит Муссо перед входом в штрафную. Удаление! "Аталанта" не сдавалась, при розыгрыше штрафного вышедшими на замену Меле и Сапатой Дуван не переиграл вратаря, но Паломино головой добил. Однако тут же контратака, прорыв Беллановы справа и легкий прострел.

После этого "Кальяри" оборонялся ответственно. То прижимался к своим воротам, то отодвигал игру в центр поля. Краньо практически не работал. "Аталанта" по-прежнему выглядела слишком заторможенной, выхолощенной. Явно еще сырой Малиновский часто приходил в штрафную, но мяч не получал. А когда получил в 18-ти метрах от ворот - опоздал с ударом.

Бергамцы остаются четвертыми, но сегодня "Ювентус" может сбросить их с этого места. А "Кальяри" с десятью очками в пяти последних матчах наконец-то покидает зону вылета. Заслужил. В новом году он выглядит совсем иной командой.